«Temo por mi vida»: Actriz Ivette Domínguez denunció que es acosada por una «secta» y esto pidió a Saab

La actriz Ivette Domínguez pidió ayuda al fiscal general, Tarek William Saab, para dar con las personas que la han estado amenazando de manera anónima desde hace meses.

«Yo sé que son muchas las personas que quieren saber cómo va la averiguación acerca del ataque que he tenido desde el 3 de diciembre del 2024. Mi único pecado fue haber hecho una cuña de Navidad. Esto es una averiguación penal abierta por el Cicpc, va bastante adelantada», dijo la actriz en un video divulgado en su cuenta de Instagram.

«Temo por mi vida porque no es fácil durante cuatro meses haber recibido todo este ataque. Me acuesto recibo el ataque, me levanto, recibo el ataque. A veces no tengo ni ganas de trabajar porque ellos saben quién soy yo, más yo no sé quienes son ellos», añadió Domínguez.

En este sentido, hizo un llamado a la Fiscalía para que la ayuden con su caso. «Yo quisiera que me ayudaran a etiquetar al fiscal general Tarek William Saab; le pido que meta la mano y me ayude. Temo por mi vida y por las personas que están a mi lado. Mi único pecado es trabajar decentemente en este país como siempre lo hago».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ivette Dominguez (@ivettedominguez)

«Durante estos cuatro meses he recibido el ataque por mi WhatsApp de más de 11 teléfonos. La última vez que me escribieron, me dijeron que formaban parte de una secta. Se trata de algo muy negro, muy turbio y por eso señor fiscal le pido que ayude a esclarecer este caso», continuó.

Para finalizar, Ivette Domínguez no descartó que más personas estén pasando por situaciones similares. «Yo sé que voy a ser la voz de muchas personas que a lo mejor están atacando y no se han atrevido a decirlo a través de redes sociales», concluyó.