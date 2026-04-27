Taylor Swift y sus «miedos» a la IA: esta fue la contundente solicitud que hizo para ‘resguardar su voz’

Taylor Swift dio un paso inusual, pero cada vez más común entre celebridades de la música, al pedir a la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de Estados Unidos (USPTO, por sus siglas en inglés) registrar su voz como marca comercial.

De acuerdo con medios estadounidenses, la solicitud de Swift habría estado motivada por el aumento de imitaciones creadas con inteligencia artificial (IA).

La artista habría enviado dos muestras de audio que comienzan con «Hola, soy Taylor» y que fueron utilizadas para anunciar su álbum The life of a showgirl, publicado en octubre.

La decisión surge tras varios episodios que incrementaron «sus temores sobre la IA». Vale recordar, que en 2024, Swift denunció la difusión de una imagen falsa publicada en la web de la campaña del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, donde se insinuaba que apoyaba al entonces candidato.

La cantante afirmó que ese episodio «acrecentó sus miedos sobre la IA y los peligros de divulgar desinformación», un mensaje que compartió en Instagram.

NO ES LA ÚNICA

El movimiento de Swift sigue la línea marcada por el actor Matthew McConaughey, quien a comienzos de año se convirtió en el primer artista en solicitar protección específica contra el uso indebido de su voz por modelos de IA.

Ambos forman parte de un creciente grupo de figuras públicas preocupadas por la reproducción no autorizada de su imagen y voz mediante herramientas generativas.

Aunque varios estados estadounidenses han aprobado leyes para frenar estas prácticas, la mayoría se centra en usos maliciosos o comerciales, con excepciones como una aprobada en Tennessee durante 2024, que ofrece protecciones más amplias.

Sin embargo, pocos artistas han iniciado acciones legales directas. Uno de los casos más notorios es el de Scarlett Johansson, quien en 2023 demandó a la app Lisa AI por crear un avatar similar a ella con fines publicitarios sin su consentimiento.