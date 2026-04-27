EN VIDEO: Trabajador murió aplastado durante montaje de escenario para concierto de Shakira en Copacabana

Un trágico accidente laboral provocó la muerte de un trabajador que estaba participando en el montaje del escenario donde se presentará la colombiana Shakira en la playa de Copacabana en Río de Janeiro.

La víctima respondía al nombre de Gabriel de Jesús Firmino, de 28 años. Según los registros policiales, el accidente se produjo mientras el profesional instalaba cuatro ascensores que conforman la escenografía del evento.

Mientras manipulaba el equipo, Gabriel quedó atrapado entre dos ascensores cerca de la base del escenario. Las personas presentes alertaron de inmediato a los bomberos. No obstante, sus propios compañeros lograron sacarlo antes de la llegada de los uniformados.

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Según el departamento, la víctima sufrió graves lesiones por aplastamiento en las extremidades inferiores. Recibió primeros auxilios de una brigada de bomberos que se encontraba de guardia en la arena y lo trasladaron de urgencia al Hospital Municipal Miguel Couto de Gávea, donde falleció a causa de sus heridas.

La policía inició una investigación por el caso y señaló que hubo lesiones corporales por negligencia. Sin embargo, siguen con las pesquisas para esclarecer responsabilidades. Entre otras cosas están evaluando las condiciones de seguridad de la obra y el funcionamiento de la maquinaria para determinar si hubo algún error técnico o humano durante la operación.

Bonustrack, la empresa responsable de la organización general del evento, emitió un comunicado lamentando profundamente el fallecimiento del trabajador.

Shakira ofrecerá un concierto gratuito el próximo sábado, 2 de mayo, en este escenario exactamente un año después de un concierto gratuito que Lady Gaga ofreció en el mismo lugar y que reunió a más de dos millones de personas.