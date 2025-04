Sorprendieron a sus fanáticos en Caracas: El video de Servando y Florentino en pleno transporte público que se viralizó

Los icónicos cantantes venezolanos Servando y Florentino sorprendieron a sus fanáticos al apoderarse de un transporte público y cubrir diferentes rutas populares por las calles de Caracas.

«La primera ‘Ruta de Escape’ fue en el Metro ahora en un encava por nuestra ciudad», comentaron a través de sus redes sociales.

En el clip se puede ver que mientras uno iba conduciendo el autobús, el otro hacía de colector para atraer a los pasajeros. «Estamos en la calle reencontrándonos con nuestra gente para seguir disfrutando de ‘No Te Vayas'», añadieron.

En el video se pueden ver las genuinas reacciones de los caraqueños al ver con sorpresa y agrado a los hermanos Primera. Cientos de personas se acercaron a hacerse fotos, mientras que otros afortunados lograron montarse en el transporte e incluso bailar con los talentosos cantantes.

Esto como parte de la “Ruta de Escape” para promocionar el tema “No te vayas” de Servando y Florentino, junto al salsero Maelo Ruiz.

Para finalizar, adelantaron que tienen previsto seguir haciendo este tipo de actividades para promocionar su música. «¡Y todavía nos queda una más! Muy atentos», concluyeron.

Varios seguidores, comentaron en redes sociales sus deseos de encontrarlos por las calles de Caracas.

«¿Ven lo que se pierden los que tienen carro propio y no andan pateando la calle?», escribió uno, mientras que otra añadió: «Me subo aunque no sea mi ruta». «Dios Santo esto no puede ser, no se si llorar o alegrarme. Necesito que se vengan a Charallave me van tener que bajar a correazos del autobús», continuó otra fan.