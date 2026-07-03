Shakira anunció que FIFA Global Citizen donará esta importante cantidad para que niños venezolanos regresen a las escuelas

La cantante Shakira anunció que el Fondo para la Educación FIFA Global Citizen destinará 500.000 dólares para apoyar organizaciones en Venezuela que ayudan a niños cuya educación se ha visto interrumpida por la tragedia ocurrida tras los terremotos.

«Invitaremos a organizaciones locales a solicitar financiamiento para ayudar a que los niños regresen a la escuela, apoyar a los maestros y restablecer el acceso a la educación», dijo la artista colombiana.

Destacó que el primer ministro de Canadá ya ha dado un paso al frente. «Espero que otros líderes se sumen a este esfuerzo, como el primer ministro de Portugal, el presidente de Francia y el canciller de Alemania», comentó.

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Asimismo, pidió a todas las personas que crean que todos los niños merecen la oportunidad de soñar que se unan a este esfuerzo a través de globalcitizen.org/venezuela.

«Tras los devastadores terremotos ocurridos en Venezuela, es probable que los programas educativos sufran retrocesos a largo plazo, lo que interrumpirá los avances que ya se estaban logrando. Como colaborador del Fondo de Educación para el Ciudadano Global de la FIFA, me solidarizo con los niños y niñas de Venezuela para ayudar a garantizar que, a medida que el país se reconstruya, todos los niños y niñas sigan teniendo acceso a la educación y la oportunidad de aprender», apuntó.