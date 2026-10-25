«Seguimos estando bellos»: Así fue el reencuentro viral entre Alba Roversi y Guillermo Dávila en Miami

Los eternos “Nacho” y “Ligia Elena”, Guillermo Dávila y Alba Roversi, respectivamente, se reencontraron este fin de semana. A través de sus redes sociales sostuvieron una conversación que no tardó en hacerse viral en las redes sociales.

Ambos, derrochando simpatía y manteniendo la misma química de hace más de 40 años, despertaron la nostalgia de quienes recordaron aquella telenovela: “Ligia Elena”, que marcó a toda una generación en los años 80.

En la conversación Dávila y Roversi bromearon acerca de que, a pesar de que han pasado décadas, se siguen viendo muy bien. “Seguimos estando bellos”, dijo ella, a lo que él respondió: “estamos buenos”.

En el post, Guillermo Dávila se refirió en broma respecto a las versiones que han surgido acerca de que posee una fortuna que llega a 350 millones de dólares.

“No quería encontrarme contigo, porque me ibas a pedir”, dijo en medio de risas.

Los comentarios de los seguidores de los artistas no se hicieron esperar. Algunos usuarios los recordaron como la pareja de los años 80, mientras que otros destacaban que, tras el paso del tiempo, permanecen tan joviales como siempre.

Mientras tanto, en su cuenta en Instagram, Roversi escribió: “Cuando él y yo nos encontramos pasan cosas maravillosas. Guillermo Dávila es de esas personas que siempre quieres tener cerca; con esa locura divina que lo caracteriza y que conozco a la perfección”, dijo.

Afirmó que se siguen “sintiendo jóvenes, con todo y estos años transcurridos nos divertimos, vacilamos y nos queremos; porque así son los buenos amigos de verdad cómplices por tantos recuerdos”.

Finalmente, la actriz preguntó: ¿Qué opinan Uds.? ¿Será que hacemos algo juntos…? Lo lanzo a votación a ver si lo convencemos”, expresó.