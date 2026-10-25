VIRAL: Greeicy sorprendió al público durante su concierto en Caracas cantando música llanera venezolana

La cantante colombiana Greeicy sorprendió a sus seguidores durante el concierto en el Poliedro de Caracas la noche del sábado 24 de octubre, al interpretar varias canciones de música llanera venezolana.

En un video divulgado en redes sociales se pudo apreciar el espectáculo que ofreció la cantante. De hecho, para el momento en el que cantó éxitos de la llanera, estuvo acompañada de un grupo.

Asimismo, el momento viral estuvo amenizado con una imagen de la bandera de Venezuela reflejada en la enorme pantalla situada en el escenario.

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Greeicy cantó ante sus miles de fans el icónico tema «Egoísmo». Esta es una de las piezas más emblemáticas, profundas y recordadas dentro del repertorio de la música llanera.

La canción es de la autoría del reconocido compositor y coplero Julio Miranda. Sin embargo, diversas figuras de la llanera han interpretado este tema.

Este gesto de la cantautora caló profundamente en los fanáticos de su música, quienes corearon la canción junto a ella. Además, en redes sociales hubo cientos de elogios hacia Greeicy por este hecho.

«¿Alguien más vio el video y lloró al ver cómo una cantante de otro país llega a tierras venezolanas y canta nuestra música llanera de una manera tan sutil que pone los pelos de punta?», «Sin duda alguna, la mejor parte del concierto», «Esta chama Greeicy se nota el cariño hacia nuestra Venezuela y su gente, sin falsas poses ni marketing», fueron algunos de los comentarios.

Greeicy, quien también llenó el Poliedro hace dos años, también interpretó la noche del 24 de octubre éxitos recientes y populares de su repertorio como Mantis, Quiero +, Curándote, Destino, Más fuerte, Los besos, Discúlpeme Señor, entre otros.