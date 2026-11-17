Este martes —a media noche—, se agotaron las primeras entradas para la presentación de Shakira en Venezuela, luego que se filtrara un link exclusivo para clientes del Banco de Venezuela. El tour mundial Las Mujeres ya no lloran, se llevará a cabo los días 16 y 17 de enero 2027 en el Estadio Monumental Simón Bolívar de Caracas.

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Los fanáticos de la barranquillera — que no pisa suelo venezolano desde marzo de 2011 cuando visitó la capital con Sale el Sol World Tour—, incendiaron las redes sociales haciendo públio el código especial LOBA-VZLA2027. Posterior a la inhabilitación de la primera preventa online a través de la web de MiTickera, empezó a concentrarse un gran número de personas en las inmediaciones del Centro Comercial Ciudad Tamanaco (CCCT), para reclamar su entrada física en la taquilla de la empresa responsable de la venta de boletería.

La cola para el reclamo de las entradas de Shakira lol, todo por el leak del link del BVD https://t.co/dLDUQASEYz — Lalechikiwapi (@Aleeb25) November 17, 2026

El anunció oficial indicaba que la preventa tendría lugar el próximo jueves 19 de noviembre, por lo que esta acción tomó por sorpresa a los fanáticos, quienes ahora solo pueden elegir las locaciones disponibles, cuyos precios van desde $280 hasta $650. Se desconoce si para los próximos días habilitarán más plazas en los pisos 3 y 4 del Estadio Monumental Simón Bolívar de Caracas, para aquellos que no pudieron aprovechar la primera preventa con precios entre $60 y $80.

¡AÚN PUEDES COMPRAR TU ENTRADA!

La página web de MiTickera continúa habilitada para que los fanáticos adquieran sus entradas para Shakira, solo que las opciones más económicas ya no están disponibles.

Para comprar debes ingresar a www.portal.mitickera.com, elegir la fecha de tu preferencia, locación y modalidad de pago (Bs.o $). Al finalizar la operación, recibirás un correo electrónico de confirmación. El códígo QR que deberás presentar el día del espectáculo será enviado al menos cinco días antes del evento.

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