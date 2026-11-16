La cantante colombiana Shakira hará dos conciertos en Caracas, en el marco de la gira internacional Las mujeres ya no lloran World Tour. Este lunes trascendieron detalles sobre los precios, fechas y locación del evento.

La productora Fenix Entertainment publicó en sus redes sociales los detalles sobre los conciertos. En primera instancia, precisó que se harán dos espectáculos el 16 y 17 de enero, sábado y domingo, respectivamente.

Tal como indicaban especulaciones, los conciertos se llevarán a cabo en el Estadio Monumental Simón Bolívar. «Las mujeres ya no lloran World Tour suma un nuevo destino», explicó la productora.

PRECIOS PARA VER A SHAKIRA

Al igual que en otros conciertos en el Monumental, hay distintas clases de boletos para ver a Shakira en vivo. Los precios van desde los 60 dólares la más económica hasta los 650 dólares para las entradas más costosas.

Piso 4: 60 dólares

Piso 3: 80 dólares

Campo C: 280 dólares

Campo A y B: 320 dólares

23 de Enero y El Valle: 450 dólares

23 de Enero y El Valle: 450 dólares Caricuao y Petare: 650 dólares

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Cabe destacar que los boletos todavía no están en venta. De acuerdo a la productora, la preventa comenzará a las 10 de la mañana de este jueves, 19 de noviembre, a través de la página web de Mitickera.

Los conciertos marcan su regreso a Venezuela después de 16 años. Su última visita se remonta hasta el 27 de marzo de 2011, cuando se presentó en la Universidad Simón Bolívar (USB), en Caracas, con su gira Sale el Sol World Tour.

Venezuela no es el único país que contará con conciertos de Shakira. La gira Latinoamérica también incluye espectáculos en Brasil, Guatemala, Costa Rica, Puerto Rico y Panamá.