¡BOMBAZO! Anuncian más conciertos de Shakira en Latinoamérica para 2027 y Venezuela está en la lista

La cantante colombiana Shakira sigue cosechando éxitos gracias a la gira internacional Las mujeres ya no lloran World Tour. Para el 2027, agendó varios conciertos en Latinoamérica, destacando su esperado regreso a Venezuela.

La productora Fenix Entertainment reveló detalles sobre los planes de Shakira para el próximo año. «¡Prepárate para lo que viene!», indica la descripción de la publicación que enumera los destinos de la colombiana el próximo año.

De acuerdo a la productora, Shakira visitará Venezuela el próximo año. Asimismo, confirmó conciertos de la colombiana en Brasil, Guatemala, Costa Rica, Puerto Rico y Panamá, en el marco de su la etapa Latinoamérica 2027.

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Cabe destacar que la productora no brindó mayor información sobre la agenda de Shakira en Venezuela. Se desconoce la cantidad de espectáculos que haría en el país, las ciudades seleccionadas o los recintos.

SHAKIRA A VENEZUELA

Sin trascender mayores detalles sobre la agenda de Shakira en esta etapa, la noticia se viralizó rápidamente en redes sociales. La publicación cuenta con miles de likes en menos de una hora.

Hasta que no haya mayores detalles sobre la visita de Shakira, los fanáticos tendrán que esperar pronunciamientos oficiales. Se espera que en las próximas semanas trasciendan fechas, recintos y el costo de los boletos.

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Shakira hizo conciertos en varios países de Latinoamérica en 2025, pero Venezuela no fue incluida en la lista de destinos. Durante años, los fanáticos venezolanos esperaron con ansias su visita al país.

La colombiana celebró en marzo el título de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol. En julio, tras los devastadores terremotos, Shakira donó 500.000 dólares para recuperar el acceso a la educación en zonas afectadas y pidió apoyo global para las víctimas.