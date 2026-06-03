Orgullo criollo: La estrella venezolana que estará en el «Countdown Concert» del Mundial 2026

El mundo del fútbol se prepara para el comienzo del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. En el marco de la máxima competencia del balompié, se harán varias actividades y conciertos.

El Mundial comenzará el próximo jueves, 11 de junio, con el partido inaugural en Ciudad de México. Un día antes (10), se hará uno de los eventos más esperados: el «Countdown Concert», un espectáculo musical con la cuenta regresiva para el inicio del torneo.

En la Ciudad de México, el concierto contará con la presencia venezolana de la cantante Elena Rose. También estará acompañada por Los Ángeles Azules con Belinda y «una aparición sorpresa especial», según la FIFA.

Elena Rose publicó el póster del concierto en sus redes sociales, anunciando a sus seguidores que estará presente en la previa del Mundial. «Agradecida de ser parte de esto», dijo.

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La publicación se viralizó rápidamente en redes sociales y recopiló en unas pocas horas miles de likes. A esto se sumaron cientos de comentarios, en donde los fanáticos manifestaron el orgullo de tener a Elena Rose representando al país en el Mundial.

CONCIERTO DE PREVIA AL MUNDIAL

La FIFA anunció la semana pasada este conjunto de conciertos de cuenta regresa. No se hará solamente un espectáculo en Ciudad de México, sino que habrá shows simultáneos en Canadá y Estados Unidos en la noche del 10 de junio.

En la ciudad canadiense de Toronto, el concierto estará encabezado por Bryan Adams, Nora Fatehi con Sanjoy y Vegedream. Los Ángeles, por su parte, tendrá un espectáculo de Major Lazer con Diplo y Davido, aunque «se anunciarán más artistas próximamente».

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Por otra parte, también habrá espectáculos en los partidos de inauguración en cada uno de los países anfitriones. El cantante Danny Ocean será el primer venezolano en participar en la ceremonia de apertura del Mundial en el estadio Azteca, en Ciudad de México.

El Mundial comenzará el próximo 11 de junio y se extenderá hasta el 19 de julio. Parten como favoritas Argentina, la actual campeona, Francia y España, pero también podrían dar el golpe sobre la mesa Países Bajos, Portugal o Inglaterra. Tal como han demostrado las últimas ediciones, en este torneo todo puede ocurrir.