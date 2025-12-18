«No mienta caballero»: La polémica respuesta de Ricky Martin a las supuestas fotos que publicó un influencer junto a él

El cantante puertorriqueño Ricky Martin se viralizó esta semana, no por sus dotes artísticos o su fama en el mundo del entretenimiento, sino por una serie de fotografías desarrolladas con inteligencia artificial (IA).

El popular influencer Mario Salvador publicó en su cuenta de Instagram una serie de fotografías junto a Ricky Martin. En las imágenes se puede ver al artista boricua semidesnudo y sentado en un sofá.

Salvador acompañó las publicaciones con un emoji de abrazo y mencionando la cuenta de Ricky Martin. Aunque algunos internautas se percataron de que las imágenes eran IA, otros pensaron que el influencer estaba compartiendo con el cantante.

Las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales y, en apenas cuatro días, cuentan con más de 110.000 likes en Instagram. A esto se suma la visibilidad que ha conseguido en otras plataformas.

LA RESPUESTA DE RICKY MARTIN

Unas pocas horas después de la publicación de las imágenes, el propio Ricky Martin tuvo conocimiento sobre el post. Sorprendentemente, el aclamado cantante respondió en los comentarios y aclaró que se trataba de IA.

«No no no no. No mienta caballero. Nunca nos hemos conocido», aclaró Ricky Martin. «Quién sabe si algún día, pero aún no», concluyó el cantante. La respuesta ya cuenta con más de 9.000 likes y 260 comentarios.

Luego de seis años de relación con el pintor sueco Jwan Yosef y su divorcio amistoso en julio de 2023, Ricky Martin no ha presentado una nueva pareja oficial. Ambos tienen cuatro hijos en común.