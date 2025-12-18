El nuevo escándalo que sacude al Miss Universo: México emite orden de captura contra Raúl Rocha

La justicia mexicana emitió este jueves una nueva orden de arresto contra el empresario Raúl Rocha, copropietario del Miss Universo, por el delito de delincuencia organizada vinculada al contrabando ilegal de hidrocarburos y armas.

Hace pocas semanas, fue ordenada la captura de Rocha, pero este aceptó colaborar como testigo y se mantuvo en libertad. Sin embargo, en cuestión de días, las circunstancias cambiaron y se emitió otra solicitud.

La Fiscalía General de la República declaró a Rocha prófugo de la justicia y retiró el acuerdo de colaboración que habían alcanzado. Ante este escenario, un juez federal mexicano ordenó, una vez más, su detención.

El juez Octavio Alarcón Terrón dejó sin efecto el acuerdo que permitía a Rocha colaborar con la justicia. De igual forma, alertó que el empresario y otros acusados no fueron localizados en los domicilios previamente registrados.

¿ROCHA EN RIESGO DE FUGA?

Al no encontrar a Rocha y otros investigados en sus domicilios, el juez Alarcón argumentó la orden de captura con la «necesidad de cautela». Así pues, dejó claro que el empresario se encuentra prófugo y, en caso de ser hallado, hay un claro riesgo de fuga.

«Actualizándose incluso el riesgo de sustracción debido a que en cualquier momento puede abandonar el país, debido a la capacidad económica con la que cuenta, dejando impune su actuar ilícito e irse a refugiar a otra nación», detalla el documento, según citó EFE.

Rocha ahora podría ser detenido por el delito de delincuencia organizada. De acuerdo a las investigaciones, el empresario formaba parte de una red dedicada al tráfico de armas de fuego y de hidrocarburos.

Luego de que fue emitida la primera orden, Rocha negó el 28 de noviembre que hubiera una solicitud de captura en su contra. A la vez que rechazó las acusaciones de tráfico de armas e hidrocarburos, afirmó que iba a colaborar con la justicia.