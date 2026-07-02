«No están solos»: El mensaje de Luis Fonsi tras los devastadores terremotos en Venezuela

El cantante Luis Fonsi se pronunció sobre los devastadores terremotos que se registraron en Venezuela el pasado 24 de junio.
«El dolor de nuestros hermanos nunca debería sentirse lejano. Hoy Venezuela nos recuerda que la empatía también es una forma de unirnos», indicó.
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Asimismo, sostuvo que las causas más importantes «no tienen bandera, tienen personas, familias y vidas que merecen encontrar esperanza».
«Que nunca perdamos la capacidad de acompañarnos y de creer que, incluso en los días más difíciles, siempre existe la posibilidad de volver a levantarse», comentó en sus redes.
«Venezuela, me duele el corazón por ti… No están solos», dijo.
VENEZUELA, me duele el corazón por ti…
No están solos… 🇻🇪♥️ pic.twitter.com/HfGwtTrMrv
— Luis Fonsi (@LuisFonsi) June 29, 2026