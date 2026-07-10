Neutro Shorty instaló un centro de acopio en Lechería para apoyar a afectados por doble terremoto: «Lo que puedan donar, donen»

El devastador doble terremoto del pasado 24 junio ha unido a venezolanos de todos los sectores y ha dejado distintos casos de voluntarios altruistas. Uno de ellos es el del rapero venezolano Neutro Shorty.

Liomar Acosta, conocido en el mundo artístico como Neutro Shorty, bajó a La Guaira en las horas posteriores al doble terremoto. Desde un principio, pidió apoyo para los afectados y colaboró con el traslado de ayuda humanitaria.

Neutro Shorty instaló un centro de acopio en la Plaza Mayor de Lechería, estado Anzoátegui. En ese lugar concedió una breve entrevista a planificadora de eventos Joanna Zabala y pidió continuar con el apoyo.

«Estamos invitando a la gente de cualquier parte del mundo donde nos estén observando y a los que están aquí dentro de Venezuela, vayan en su ciudad al centro de acopio más cercano y donen lo que puedan», dijo Neutro Shory.

El rapero sostuvo que «es importante para que la gente de La Guaira tenga comida, tenga insumos». «Sea un papel de baño, así sea una harina, un arroz, lo que puedan donar, donen», acotó.

PROYECTO DE NEUTRO SHORTY

En los primeros días de la tragedia, Neutro Shorty abrió un GoFundMe para construir casas para las personas que quedaron damnificadas. «Eso es un nuevo hogar para nuestros hermanos», agregó.

«Ya en mi perfil de Instagram está el link donde pueden ir y hacer sus donaciones, lo que sea también, un centavo, un dólar. Ya tenemos 90,000 dólares recaudados y eso es para un terreno para las casas», concluyó Neutro Shorty.

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Hoy entrevistando a @neutropimp desde su centro de acopio en el C.C Plaza Mayor en Lechería, ha demostrado tanto amor por Venezuela con un incansable apoyo a las víctimas del terremoto, hace un llamado a seguir con las donaciones #neutroshorty pic.twitter.com/rTu0JnkdV8 — joa Zabala🇻🇪 (@JoannaZabala) July 10, 2026



Hasta el jueves, se han contabilizado 3.889 fallecidos por el doble terremoto, de acuerdo al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. A esto se suman 16.740 heridos y más de 17.000 damnificados, aunque no hay una cifra oficial de desaparecidos.