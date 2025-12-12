Caraota Show

Músico nominado al Grammy fue apuñalado brutalmente hasta la muerte, un familiar está entre los sospechoso

El mundo de la música se encuentra de luto por la inesperada muerte del cantante de ópera Jubilant Sykes, que llegó a ser nominado a los Premios Grammy, que habría sido apuñalado por su propio hijo en el sur de California, en Estados Unidos.

El Departamento de Policía de Santa Mónica informó el martes, 9 de diciembre, sobre el caso de Skyes. Las autoridades recibieron un llamado de emergencia por un presunto asalto en curso en una casa de la localidad.

Cuando los agentes llegaron a la vivienda, encontraron el cuerpo del cantante, de 71 años, con varias heridas de arma blanca. Se presume que Skyes murió apenas minutos después de la agresión por la gravedad de sus lesiones.

EL ASESINO DE SKYES

La policía detalló que el hijo de Skyes, Micah, de 31 años, es el principal «sospechoso» del crimen. «Fue encontrado dentro de la residencia y detenido sin incidentes», detallaron las autoridades, que confirmaron la captura del joven.

Las autoridades ficharon a Micah Skyes como sospechoso de homicidio. De acuerdo a los registros de la cárcel del condado de Los Ángeles, el joven se mantiene detenido con una fianza de dos millones de dólares.

La Oficina del Fiscal del Distrito del Condado de Los Ángeles anunció que investigará las circunstancias en las que Skyes fue asesinado. Una vez avancen las pesquisas, presentarán cargos formales contra el hijo del cantante.

Hasta el momento, las autoridades manejan el crimen como un incidente doméstico, aunque no hay reportes previos de violencia. Asimismo, subrayaron que el caso no es una «amenaza continua para la comunidad».

Skyes fue nominado a un premio Grammy al Mejor Álbum Clásico por su trabajo en la grabación de la Misa de Leonard Bernstein. Durante su carrera, publicó cuatro discos. 

