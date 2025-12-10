Caraota Show

Mujer que se viralizó por tener relaciones con 1.000 hombres podría pasar 15 años en la cárcel por algo que hizo en Indonesia

La estrella del cine para adultos Bonnie Blue, de nombre real Tia Billinger, fue detenida la semana pasada en la provincia de Bali, en Indonesia, y enfrenta una condena de hasta 15 años en prisión por preparar una producción pornográfica.

De acuerdo a medios internacionales, Billinger es acusada de violar la estricta ley anti-pornografía de Indonesia. Cabe destacar que producir y difundir contenido para adultos es ilegal en el país asiático.

Unos 17 turistas, de los que 15 eran australianos, de entre 19 y 40 años, resultaron detenidos junto a Billinger. Luego los liberaron y cambió su condición de investigados a testigos.

Las autoridades indonesias cuentan con numerosas evidencias con Billinger. Entre los objetos incautados hay cámaras de video profesionales, grandes cantidades de preservativos y medicamentos para la disfunción eréctil.

De igual forma, la policía destacó publicaciones en la cuenta de Instagram de Billinger, en donde invita a jóvenes mayores de 18 años a participar en contenido para adultos. Ciudadanos vieron estas imágenes y alertaron a las autoridades.

FUTURO DE BILLINGER

La situación legal de Billinger es sumamente compleja, puesto que enfrenta una condena de hasta 15 años en prisión. A esto se suma una posible multa de unos 6.000 millones de rupias, equivalente a unos 541.000 dólares.

Mientras que Billinger se mantiene detenida, Philo Dellano, socio gerente de la firma PNB Immigration en Yakarta, especializada en asesoría a extranjeros en Indonesia, consideró que la deportación es el escenario más probable.

creadora
Billinger comenzó a crear contenido para adultos en 2023. Foto: cortesía

«Ella está detenida por la policía, lo que significa que pueden proceder a procesarla. Pero en mi opinión, si existe una ‘mano invisible’ que solicita su deportación, puede ser transferida a la oficina de inmigración más cercana y expulsada del país», dijo.

Billinger ganó relevancia tras afirmar que tuvo relaciones con más de 1.000 hombres en un día para establecer un récord mundial. Hace unos meses la expulsaron de OnlyFans por infringir las normas contra los «retos extremos».

