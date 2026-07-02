Metallica se solidarizó con Venezuela tras doble terremoto: anunciaron importante donación económica

La banda estadounidense Metallica donó este jueves 100.000 dólares para brindar ayuda médica en Venezuela, luego del doble terremoto que sacudió el país el pasado 24 de junio, dejando miles de víctimas mortales y damnificados.

Numerosos organismos internacionales han hecho donaciones millonarias para atender a las víctimas en Venezuela. Metallica no se quedó atrás y otorgó 100.000 dólares mediante su fundación All Within My Hands (AWMH).

Los fondos serán entregados a su socio de «larga data» Direct Relief. «La subvención de $100,000 de AWMH apoyará mientras la organización continúa respondiendo a las solicitudes en la región a medida que se conocen», apuntó Metallica en su cuenta de X (Twitter)

«Está preparando ayuda médica comúnmente necesaria después de los terremotos, incluyendo suministros de primeros auxilios, artículos de higiene para familias desplazadas, medicamentos usados para tratar lesiones agudas y medicamentos para enfermedades crónicas para personas cuyo acceso a la atención rutinaria podría verse interrumpido», indicó.

METALLICA ALERTA DE LA SITUACIÓN

Las autoridades nacionales venezolanas todavía no han brindado un balance completo de la magnitud de los daños y víctimas mortales. Metallica afirmó que «68.000 personas estaban desaparecidas dentro de los tres días posteriores al desastre».

«Aunque la magnitud completa de los daños aún está por determinarse, las Naciones Unidas informan que hasta 6,8 millones de venezolanos podrían verse afectados, incluidos aquellos desplazados o que han perdido el acceso a la electricidad y el agua», acotó.

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In response to the devastating earthquakes that struck Venezuela, AWMH is granting $100,000 in support through longtime partner @directrelief. While the full scale of the damage is yet to be determined, the United Nations is reporting that up to 6.8 million Venezuelans may be… pic.twitter.com/lb3xJ4TZFM — Metallica (@Metallica) July 2, 2026



Hasta el miércoles, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, afirmó que se han contabilizado 2.295 fallecidos por los terremotos. A esto se suman 11.267 heridos y 12.841 damnificados, aunque no brindó una cifra oficial de desaparecidos.