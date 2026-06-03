«Me deprimí»: Kent habló sobre la filtración de su video íntimo con Yorgelis Delgado y Erika Schwarzgruber

El cantante Kent, conocido por su pasado en agrupaciones como Calle Ciega o Los Cadillacs, reveló cómo vivió el momento cuando se filtró su video íntimo con Erika Schwarzgruber y Yorgelis Delgado.

«Me golpeó, porque la gente dice ‘no, el machote, dos mujeres’. Yo tenía eso escondido. Nosotros salíamos a escondidas, nunca nadie lo supo. Ni mi mánager. Emilio me preguntó y se lo negué, a todo el mundo se lo negué. Solo por ella que se había filtrado el video que dejó el maldit.. celular en un lugar y alguien sí tenía los videos», dijo en conversación con Nadie nos vio venir.

«Nosotros hablamos con esa persona y no sabía nada. Y obviamente me pegó porque yo tengo una hija grande. Ninguna de ellas tenía una hija. Todo el mundo pensó en ellas. Pero mi hija me llamó a darme una cátedra y eso fue lo que me desarmó. Yo me deprimí un par de días», añadió.

No obstante, admitió entre risas que ahora enfrentaría un episodio así de otra manera. «Luego dije, yo soy gocho y pendejo, hoy en día me pasa algo así y saco las 300 canciones que tengo ahí grabadas».

Para finalizar, admitió que había más videos. «Yo no sé por qué soltaron esos nada más, son 23 videos, soltaron dos o tres».

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NACHO ESTÁ MINTIENDO

Por otra parte, aseguró que Nacho está mintiendo con respecto a la separación de Calle Ciega. «La ruptura de Calle Ciega tiene que ver con Don Omar. No fue culpa de él, pero fue el detonante natural de este proyecto que ya tenían Chino y Nacho que diseñaron Franco y Oscarcito, porque Chino y Nacho nace por un disco que se iba a ser de reguetón».

Asimismo, reiteró que Nacho lleva 20 años «repitiendo la misma mentira» sobre la separación de Calle Ciega.

«Me siento mal porque hay gente que reacciona como si nosotros los hubiésemos traicionado, eso no es así. Yo llamé a Luifer y a Emilio hace poco para decirles que yo iba a aclarar las cosas, que si a ellos no les molestaba, les dije ‘no sé si ustedes le tienen miedo a Nacho pero yo voy a aclarar las cosas, yo me voy a defender’ yo no le tengo menos a nadie y menos si tengo la razón», comentó.

«Eso que dice él que se ha hecho viral, hay que aclarar y decirle a la gente que no crean esa mentira. Calle Ciega no se separa como Nacho dice, eso es mentira», aseveró.

Para finalizar, señaló que toda la historia está en su libro.