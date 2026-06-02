¿Hay corazón? Las imágenes de Iker Casillas abrazando a Irene Esser en Madrid que causan revuelo en redes

El campeón del Mundial 2010 y exjugador del Real Madrid, Iker Casillas, ha vuelto a acaparar las portadas de los medios españoles, pero esta vez luego de aparecer con la Miss Venezuela 2011, Irene Esser.

La pareja fue captada paseando de una forma muy romántica por las calles de Madrid, según reveló la revista Pronto.

Medios españoles señalaron que la pareja lleva varios meses juntos. Sin embargo, han mantenido un bajo perfil ante las cámaras y no se habían dejado ver hasta ahora.

De hecho, las veces que le han preguntado a Casillas, el exportero ha preferido guardar silencio, sin confirmar, ni desmentir la noticia.

¿CUÁNDO EMPEZÓ EL ROMANCE?

Hace dos meses la presentadora Giovanna González aseguró en Vamos a ver que el exfutbolista «podría tener una nueva ilusión».

Pocos días después, fue Adriana Dorronsoro la que acabó de confirmar la noticia en el mismo programa, revelando que ya llevaban varios meses conociéndose, por lo que el inicio de esta relación podría situarse a principios de año o finales de 2025.

«Me confirman que está con ella, que está feliz. Hacen planes en común con amigos y el círculo de Iker la conoce. Está muy ilusionado, está centrado y lo llevan de forma discreta porque para él es especial. Si todo sigue así se puede formalizar”, aseguró Dorronsoro.