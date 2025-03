Mas de 30 años después: Revelan una emotiva carta que Selena Quintanilla le escribió a Chris Pérez

Hace pocas semanas fue estrenado el documental Selena y Los Dinos, en donde trascendieron detalles inéditos sobre la relación entre la cantante Selena Quintanilla, asesinada en 1995, y su pareja, Chris Pérez.

Es ampliamente conocido que Abraham Quintanilla, padre de Selena, no apoyó el noviazgo de su hija con Chris Pérez, guitarrista de Los Dinos. En tal sentido, los obligaron a viajar, lo que impidió que mantuvieran contacto.

Ante este escenario, Selena y Pérez comenzaron a intercambiar cartas para mantener comunicación. En el documental, el guitarrista leyó uno de los tantos mensajes que le escribió la cantante, en donde dejó claro su frustración con la situación.

«Dios, Chris, he estado tan confundida últimamente que es patético. Me estoy volviendo loca, lo juro. Ojalá todos me dejaran en paz. ¿Acaso no pueden ver que te amo? Tal vez piensen que estoy jugando o algo así», dijo Selena.

La cantante también aprovechó para pedirle disculpas por «asustarlo» al sugerirle que se casaran. «Supongo que estoy tratando de sentirte, de saber qué tanto me amas. Recuerda que siempre te amaré y que te extraño más con cada segundo que pasa», afirmó.

MATRIMONIO CON SELENA

Chris Pérez recordó el momento en que Selena llegó a su puerta y le dijo: «Vámonos a casar». En primera instancia, el guitarrista se negó, puesto que quería el apoyo de sus padres, pero finalmente se unieron en matrimonio el 2 de abril.

Por su parte, Abraham Quintanilla reconoció en el documental que, en un principio, se sintió «herido» por la decisión de Selena de casarse sin su autorización. Sin embargo, con el paso del tiempo, aceptó que «Chris es un buen hombre».

El asesinato de Selena en marzo de 1995, en manos de su antigua gerente de boutique, devastó a Pérez, quien comenzó a abusar de drogas y alcohol por varios años. Casi dos décadas después, escribió un libro que lo ayudó a «seguir adelante».