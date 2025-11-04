Luto en Hollywood: Murió la prolífica actriz Diane Ladd, tuvo tres nominaciones al Óscar

Caraota Show

El mundo del entretenimiento se encuentra de luto por la partida de la prolífica actriz Diane Ladd, quien obtuvo tres nominaciones al premio Óscar. Murió este lunes a los 89 años en la ciudad de Los Ángeles.

La hija de Ladd, la también actriz Laura Dern, difundió un comunicado con el que confirmó la noticia. Sin dar mayores detalles sobre la causa de fallecimiento, precisó que su madre murió en su hogar.

«Mi increíble heroína y el profundo regalo de madre que fue, Diane Ladd, falleció conmigo a su lado esta mañana, en su casa de Ojai, California», expuso Laura Dern. «Fuimos bendecidos de tenerla», apuntó.

Laura Dern destacó que, más allá de la trayectoria en el cine, Ladd marcó la vida de muchas personas. «Fue la mejor hija, madre, abuela, actriz, artista y espíritu empático que solo los sueños podrían haber creado», concluyó.

HISTORIAL DE LADD

La actriz nació en Misisipi en 1935 y su carrera tomó impulso por su trabajo en el local nocturno Copacabana de Nueva York. Con el paso de los años, Ladd fue ampliando su portafolio teatral y dio el salto a la gran pantalla.

Ladd fue considerada como una de las mejores actrices de su generación. Recibió nominaciones al Óscar por cintas como Alice Doesn’t Live Here Anymore, de Martin Scorsese; Wild at Heart, de David Lynch; y Rambling Rose, de Martha Coolidge.

Más allá de sus apariciones en los Óscar, Ladd recibió numerosos reconocimientos en los Globos de Oro y hasta ganó un premio BAFTA. De igual forma, la nominaron en varias ocasiones a los Premios Primetime Emmy.

