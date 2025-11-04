Caraota Show

Jonathan Bailey, estrella de la famosa serie ‘Bridgerton’, fue elegido como el hombre vivo más sexy del mundo 2025

Kharelys Mendez
Por Kharelys Mendez
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

El actor británico, Jonathan Bailey, fue elegido como el hombre vivo más sexy del mundo 2025, según la revista People.

“Es un enorme privilegio. Obviamente estoy increíblemente halagado. Y es completamente absurdo. Ha sido un secreto, así que estoy muy emocionado de que algunos amigos y familiares se enteren”, declaró la estrella de la famosa serie ‘Bridgerton’ a People

Asimismo, sostuvo que de pequeño era muy entusiasta, pero probablemente bastante molesto. «Difícil de calmar. No creo que alguna vez me considerara sexy mientras crecía», dijo.

Ante esto, la revista sostuvo que el actor de 37 años, «rebosante de encanto, ingenio y una belleza casi injusta, se ha convertido en una de las estrellas más irresistibles de Hollywood».

Jonathan Stuart Bailey nació el 25 de abril de 1988 en Oxfordshire, Inglaterra. Además, creció junto a tres hermanas.

A los 5 años decidió que quería ser actor tras ver Oliver! en el teatro junto a su abuela.

Pero en los últimos años, Bailey ha conquistado el corazón de muchas fanáticas como Lord Anthony en Bridgerton. Además, ha obtenido una nominación a los Emmy por su papel de asistente del Congreso que oculta su homosexualidad en la serie de Showtime Fellow Travelers.

De igual forma, participó en el exitoso musical Wicked como el príncipe Fiyero y en Jurassic World: Rebirth.

 

