Los videos virales de la familia Montaner celebrando la Navidad al ritmo de las gaitas

La familia Montaner celebró esta Navidad por todo lo alto, rodeados de sus seres queridos y celebrando al ritmo de la gaita de los Cardenales del Éxito.

En videos divulgados en redes sociales se puede ver a toda la familia bailando y cantando, entre ellos Ricardo Montaner, Mau & Ricky, Evaluna, Camilo, Stefanía Roitman, Sara Escobar, Marlene Montaner, Héctor Montaner.

La familia Montaner se ha acostumbrado en cada Navidad a reunirse para celebrar la vida y recordar las tradiciones de su fiesta.

En esta ocasión, la exitosa agrupación los Cardenales del Éxito interpretaron temas como Gaita Onomatopéyica o Son mis deseos.

La agrupación agradeció especialmente a Ricky por unirlos una vez más «entre familiares y amigos en este encuentro tan bonito, gaiteando con los Montaner».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cardenales del Éxito (@cardenalesdelexitooficial)



«Que suene la gaita y se celebren nuestras costumbres y raíces, entre sabores, música y buena compañía. ¡Qué gran noche! Se les quiere mucho, familia», indicaron.

Entre los comentarios, los usuarios de Instagram celebraron esta forma de honrar las tradiciones del estado Zulia.

«Que viva Maracaibo, las mejores fiestas de la bolita del mundo», escribió un usuario, mientras que otro añadió: «Que nuestras tradiciones nunca se pierden igual en donde estemos. Saludos desde Alemania feliz Navidad».