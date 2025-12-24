«Una situación que debería cambiar»: Miss Mundo 2024, Valeria Cannavo, dice que también fue rechazada por la Organización Miss Venezuela

La Miss Venezuela Mundo 2024, Valeria Cannavo, rompió el silencio sobre lo que vivió tras su regreso de la competencia internacional y cómo sufrió un rechazo similar al que experimentó Stephany Abasali por parte de la organización Miss Venezuela.

«Debo admitir que cuando llegué del Miss Mundo las cosas empezaron a cambiar. No me estaban tomando en cuenta y esa es una situación que me cansó muchísimo porque están en un lugar donde no son valorados, simplemente se dan la vuelta y se van a un lugar donde sí van a aprovechar su talento, su luz, todo lo que tenga que ofrecer», indicó durante una entrevista para Evas.

Asimismo, le preguntaron sobre lo que reveló recientemente Stephany Abasali, quien dijo que para su despedida de la corona quería que la acompañara Valeria Cannavo, junto a las otras misses que acudieron ese día, pero que la organización descartó su presencia.

«Eso es totalmente cierto y sí es una situación lamentable. Antes de yo ir recibo una llamada de la directiva diciendo que yo no podía ir. Al final ella me dice ‘no quiero que te hagan la maldad, yo quiero que tú estés, así que yo te voy a invitar con mi familia, con mis amigos, tú vas a estar con mi grupo y vas a estar en el público'», contó.

No obstante, señaló que apreciaba la molestia de los directivos por su presencia en el público. «Una figura de la directiva no me saludaba, por ejemplo. A mí me parecía super extraño porque yo decía es que yo no he hecho nada malo».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Revista Eva’s (@evasmagazines)

«Pero esa no fue la primera vez que pasé por una situación parecida. Les pregunté si me estaban literalmente echando del canal y me dijeron que no lo viera así, pero que por favor no podía estar más allí al menos que ellos me llamaran y que simplemente ya no podían atenderme y que por favor me fuera por la puerta de atrás para que no me vean, cosa que yo siento como una actitud humillante», explicó.

Asimismo, reveló que incluso sintió que sabotearon su trabajo para que no pudiera firmar contratos. «Me notificaban que las marcas no querían trabajar conmigo, cosa que después en una ocasión pude ver que no era cierto».

Para finalizar, consideró que no se trata de una situación personal hacia ella. A su juicio, así viene actuando la organización Miss Venezuela con la mayoría de las reinas cuando regresan al país luego de haber representado a Venezuela.

«Es un patrón más bien y muchas han pasado por eso, incluida Stephany. A mí me parece que es una situación que debería cambiar o tener sus ajustes», concluyó.