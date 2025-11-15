Las razones por las que detuvieron y enviaron a Yare II al animador Anthony Texeira

Este jueves el actor y animador venezolano Anthony Texeira fue formalmente privado de libertad y enviado al internado judicial Yare II, mientras espera un juicio por las acusaciones de extorsión y violencia psicológica que existen en su contra.

Según revelaron fuentes judiciales reseñadas por la revista Ronda, Texeira resultó capturado por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), durante la noche del martes 11 de noviembre.

La detención se produjo tras la recepción de múltiples denuncias en su contra y se llevó a cabo en la Urbanización Bello Monte de Caracas.

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: EXESTRELLA DE FAMOSA SERIE CONTÓ CÓMO CAPTABA MUJERES PARA CONVERTIRLAS EN ESCLAVAS DE UNA SECTA SEXUAL

El caso lo presentaron ante el Tribunal 3º de Control, especializado en Materia de Violencia Contra la Mujer, lo que subraya la naturaleza de las denuncias presentadas.

Tras la audiencia de presentación, el Tribunal dictó la medida de prisión preventiva, ordenando su reclusión inmediata en el internado judicial Yare II. Entre tanto, el caso continuará bajo la investigación del Ministerio Público mientras avanza la fase procesal.

Texeira se mantendrá recluido en el centro penitenciario mientras el Ministerio Público y el Tribunal continúan la investigación.

LO JUZGARÁN EN TRIBUNAL ESPECIALIZADO EN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

La intervención de un tribunal especializado en Violencia Contra la Mujer garantiza que el proceso se lleve a cabo bajo los parámetros legales que rigen la protección de las víctimas en estos casos.

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: WEB PARA ADULTOS OFRECIÓ MILES DE DÓLARES A JUGADOR DE LA NFL MATT KALIL LUEGO DE QUE SU EXESPOSA HABLARA DEL ‘GRAN’ TAMAÑO DE SU….

Las autoridades de seguridad reafirman la importancia de la denuncia para que los delitos, independientemente de la notoriedad del agresor, no queden impunes y se procesen conforme a la ley.