Exestrella de famosa serie contó cómo captaba mujeres para convertirlas en esclavas de una secta sexual

La actriz Allison Mack, reconocida especialmente por su participación en la serie Smallville, habló por primera vez en público sobre su papel en la secta sexual NXIVM y mostró un gran arrepentimiento, tanto con sus familiares como con sus víctimas.

NXIVM se anunciaba como una organización de marketing multinivel. Sin embargo, las autoridades estadounidenses revelaron que se trataba de una secta involucrada en tráfico sexual y trabajo esclavo, de la que Mack formaba parte.

Mack cumplió una pena de tres años en prisión por delitos relacionados con crimen organizado y conspiración. Durante el juicio, la intérprete reconoció el uso de su reputación para captar seguidoras, y eventuales víctimas, a la secta.

Luego de salir de prisión, la actriz habló se pronunció en el primer episodio del podcast Allison After NXIVM, producida por CBC. Desde un principio, Mack aceptó que se aprovechó de su fama en beneficio de la secta.

«Creo que capitalicé las cosas que tenía, y el éxito como actriz, creo que lo utilicé», dijo Mack. «Mi fama era una herramienta de poder para que la gente hiciera lo que yo quería», añadió la actriz.

MACK: «FUI MUY EFECTIVA»

La intérprete también reconoció su papel para brindar poder a Keith Raniere, fundador de la secta que fue condenado a 120 años en prisión. «Creo que fui muy efectiva en hacer avanzar la visión de Keith», añadió.

Mack también recordó cuando escuchó su sentencia en 2021. «Dios mío, mi pobre hermano estaba detrás de mí, teniendo que escuchar esto sobre su hermana. Mi pobre mamá. Lo siento mucho, ustedes. Yo puedo soportarlo, pero lo siento de verdad por ustedes», agregó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EN VIDEO: LA IMPACTANTE CONFESIÓN DE PARIS, LA HIJA DE MICHAEL JACKSON SOBRE LAS SECUELAS FÍSICAS QUE LE DEJARON SUS ADICCIONES

Este podcast contará con siete episodios y explora la historia de Mack, que llegó a tener un rol jerárquico dentro de la secta. A la vez que la actriz cuenta su papel en la organización, resume el sufrimiento de sus allegados y víctimas.