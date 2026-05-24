La grave acusación que hizo Britney Spears contra su madre durante su arresto por conducir en estado de ebriedad

La estrella Britney Spears, durante su más reciente arresto, presuntamente denunció ante la policía que su madre, Lynne Bridges, atropelló mortalmente a un menor de edad y aseguró que las autoridades no le impusieron ninguna sanción por ese hecho.

Esta grave acusación contra su progenitora salió a la luz pública después de que se difundieran las grabaciones del arresto de la artista pop, ocurrido el pasado 4 de marzo bajo la sospecha de conducir en estado de ebriedad.

Según TMZ, que cita la grabación, esta captura el instante preciso en que uno de los agentes le advierte a la cantante que es extremadamente peligroso manejar bajo la influencia del alcohol, sustancias estupefacientes o ambas cosas juntas. En ese momento exacto, la intérprete decidió realizar la inesperada declaración.

«Sí, señor, lo sé. De hecho, mi mamá mató accidentalmente a una persona que iba en bicicleta, pero yo no. Yo nunca he hecho eso antes», comentó Britney Spears. Pocos segundos después, la artista continuó con sus reclamos hacia el personal policial. «¡Y a ella no le pasó nada!… ¿Por qué no la detuvieron? ¿Cómo es que mi mamá se salió con la suya? Mi mamá trató de matarme», añadió luego.

MADRE DE BRITNEY LO HABRÍA CONFESADO EN UN LIBRO

Como consecuencia directa de los fuertes señalamientos, portales de noticias como Page Six revivieron los fragmentos donde Lynne Bridges abordó un trágico percance vial en el libro de memorias que publicó en el año 2008. En dicho texto, titulado ‘Through the Storm’, la madre de Britney Spears relata que atropelló a un menor de edad en 1975 mientras conducía a toda velocidad. Ocurrió cuando llevaba a su hermano a un centro médico en Kentwood, Luisiana.

«Las carreteras estaban resbaladizas por la lluvia y, al tomar la curva, un auto venía en sentido contrario por el carril izquierdo», relató la mujer en las páginas de su obra autobiográfica.

En el mismo texto aportó más detalles sobre la dolorosa experiencia. «En una fracción de segundo pude ver a dos niños pequeños montando una bicicleta por la carretera. Durante ese instante, tuve la horrible sensación de que iba a arrollar a uno de ellos, que sería imposible evitarlo, ya que sabía que mi coche no se detendría, por mucho que pisara el freno», prosiguió.

La madre de la cantante describió el desenlace del choque en su libro. «Uno de los niños logró apartar su bicicleta, pero su amigo, un niño de 12 años cuya casa estaba justo al lado del lugar del incidente, fue atropellado», recordó la autora.

La revista estadounidense US Weekly confirmó que la justicia no levantó cargos formales contra Bridges, quien hoy tiene 71 años, por el fallecimiento de Anthony Winters, nombre que presuntamente correspondía al menor de edad afectado.