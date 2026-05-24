EN VIDEO: Con derroche de energía Shakira y Burna Boy estrenaron el clip oficial de la canción del Mundial

Finalmente cesó la intriga, luego de que este sábado la superestrella colombiana Shakira, junto con el cantante nigeriano, Burna Boy, dieron a conocer el videoclip oficial de “Dai Dai”. El tema central de la Copa Mundial de la FIFA 2026, se difundió por todas las plataformas digitales de los organizadores del evento y también de los cantantes.

Según la revista Billboard, el clip fue grabado en Miami y lo dirigió Hannah Lux Davis.

Se trata de una pieza que dura cuatro minutos y arranca con estrellas del fútbol de la talla de Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland. Ellos saltan a la cancha de juego para declarar: “Estamos listos” para Shakira.

Al principio, la intérprete de “Whenever, Wherever” posa sobre el emblemático Ángel de la Independencia de la Ciudad de México. Y posteriormente aparece bailando y cantando la pegajosa letra y música de “Dai Dai” (vamos en italiano).

Llama la atención que Shakira aparece bailando, ataviada en un traje verde esmeralda, en un paisaje desértico junto a un grupo de niños africanos.

A continuación, se ve a Burna Boy, quien interpreta una parte del tema, mientras que Shakira está de pie sobre un globo terráqueo resplandeciente en medio de un cielo estrellado.

Más tarde, la artista entra en un estadio de fútbol acompañada por bailarinas ataviadas con trajes que representan las banderas de los países participantes en la Copa del Mundo

El video culmina con imágenes de archivo de partidos de Copas del Mundo anteriores. Shakira y Burna Boy mencionan a algunas de las leyendas del fútbol: Diego Maradona, Paolo Maldini, Romário, Cristiano Ronaldo, David Beckham, Kaká y Lionel Messi.

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“Dai Dai” marca la segunda ocasión en que Shakira ha sido elegida para interpretar una canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA, tras el éxito global “Waka Waka (This Time for Africa)”, grabado para el Mundial de 2010 en Sudáfrica.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, entre el 11 de junio y el 19 de julio.

El 11 de junio será la ceremonia inicial en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Pero también habrá ceremonias de inauguración en Canadá y EEUU.

La gran final se realizará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Este recinto que pasará a llamarse New York New Jersey Stadium durante el torneo.

Shakira también participará en el espectáculo del medio tiempo de la final del Mundial, junto a Madonna y BTS.