Hermana de Josemith Bermúdez rompió el silencio tras rumores de presunto conflicto con Luis Olavarrieta

La hermana de Josemith Bermúdez, Jossymar Bermúdez, salió al paso para desmentir que existan fricciones con el periodista Luis Olavarrieta y que incluso existiesen problemas por temas financieros entre ambos, luego de que surgieran rumores que calificó como «malintencionados».

En un comunicado difundido en Instagram, Bermúdez destacó el profundo desapego con el que el comunicador acompañó a la reconocida presentadora durante su enfermedad.

«Luis Olavarrieta fue una de las pocas personas que permaneció al lado de mi hermana y de nuestra familia desde el inicio de su enfermedad hasta el final de sus días. Mi hermana atravesó una enfermedad muy compleja y Luis, sin esperar absolutamente nada a cambio, estuvo presente para ayudarla, acompañarla y brindarle su apoyo», precisa la misiva.

Igualmente, resaltó que el comunicador fue «un respaldo importante para todos nosotros como familia. Por eso, le estaremos eternamente agradecidos».

Por lo anterior, rechazó categóricamente que «se esté utilizando nuestro nombre o la memoria de mi hermana para intentar respaldar afirmaciones que no se corresponden con la verdad». «Resulta profundamente frustrante y doloroso que se pretenda involucrarnos en una controversia que jamás ha existido», agregó.

De nueva cuenta, Jossymar Bermúdez manifestó que no ha tenido ningún conflicto, diferencia o enemistad con Luis, «y mucho menos algún problema de carácter financiero». «Todo lo contrario, mantenemos con él una relación cercana, afectuosa y cordial. Para nosotros es como un hermano», añadió.

Una muestra de ello, dijo, fue cuando falleció Juan Cristóbal, el hijo único de Josemith Bermúdez. «Luis y yo lloramos al enterarnos de la noticia, con el dolor con el que unos tíos lloran la pérdida de un sobrino», acotó.

Finalmente, lamentó profundamente todo lo sucedido y reiteró que «nuestra relación con Luis siempre ha estado marcada por el respeto, el cariño y el agradecimiento».