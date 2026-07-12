Luto en la TV nacional: Falleció el actor Gonzalo Velutini, recordado villano de las novelas venezolanas

El mundo de la farándula nacional se vistió de luto este sábado, luego que se diera a conocer el deceso del primer actor venezolano Gonzalo Velutini, quien tenía 70 años de edad.

El intérprete falleció este viernes 10 de julio, luego de batallar durante los últimos meses con complicaciones de salud derivadas del mal de Parkinson y afecciones cardíacas, según reseñó la cuenta de Instagram Pantalla de Oro.

Su partida deja un vacío inmenso en la pantalla chica, donde construyó un catálogo de personajes inolvidables que definieron el éxito de la época de oro de las telenovelas venezolanas, convirtiéndose en el rostro de la antagonía elegante y la sofisticación actoral.

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DEBUT TELEVISIVO EN 1987

Aunque egresó primero como ingeniero en sistemas, su debut televisivo formal llegó en 1987 con Inmensamente tuya. A partir de ese momento, las principales cadenas del país descubrieron su enorme magnetismo frente a la cámara, lo que le permitió encadenar producciones de alto impacto internacional.

En 1991, Velutini formó parte del elenco estelar de Mundo de fieras, un drama pasional de alta sintonía donde demostró su capacidad para sostener tramas densas y conflictivas, ganándose el respeto de los directores más exigidos de la televisión nacional.

Su consagración definitiva como el gran villano de la televisión llegó a mediados de los noventa. En 1994 interpretó un rol antagónico fundamental en Peligrosa, una producción que rompió esquemas de audiencia.

Un año más tarde, en 1995, extendió su racha de éxitos en Dulce enemiga, encarnando personajes fríos, calculadores y sumamente complejos que ponían a prueba a los protagonistas de la historia.

Años más tarde, Velutini demostró la vigencia de su calidad interpretativa al sumarse a la adaptación de La Trepadora (2008), la célebre obra de Rómulo Gallegos llevada a la pantalla por RCTV.

BRILLÓ TAMBIÉN EN LAS TABLAS

A la par de su prolífica carrera en la pantalla chica, el histrión mantuvo un idilio constante con las tablas a través de la prestigiosa compañía teatral Rajatabla, participando en montajes de envergadura histórica como Asia y el lejano Oriente y Oficina #1.

Esta dedicación absoluta al arte dramático la reconocieron formalmente en 2017, cuando se alzó con el Premio Isaac Chocrón a Mejor Actor. Con su deceso, la televisión venezolana pierde a uno de sus pilares más prolíficos, cuya filmografía quedará grabada como una escuela de disciplina y excelencia para las nuevas generaciones de la actuación.