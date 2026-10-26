«Hay una esperanza diferente»: Nelson Bustamante confesó lo que sintió al regresar al país tras nueve años

El exitoso presentador venezolano, Nelson Bustamante, confesó que se encontró con una Venezuela llena de esperanza tras su regreso al país nueve años después.

«Emocionalmente fue muy fuerte porque justo llegué tres meses y pico después de los terremotos. Llego a encontrarme con una Venezuela devastada. Aparte, el día que llegamos el cielo estaba gris, lloviznando. Yo me imaginaba a la gente, el dolor y el sufrimiento. Ver juguetes, pensar en los niños, ver un tocador y pensar que alguien en algún momento se estaba viendo en el espejo y le estaba diciendo algo a sus hijos, muy fuerte por ahí», dijo durante una conversación con Luis Olavarrieta.

«Después fue la mezcla de emociones y conseguirme en Caracas con una cara de esperanza que tenía rato que no veía. Tenía rato que no veía a la gente con una sonrisa tan bonita. En mis últimas visitas era todo como que más duro y ahora como que hay una esperanza diferente y no los hicieron sentir con abrazos, sonrisas, con palabras muy bonitas», añadió.

Además, indicó que tenía nueve años sin regresar al país. Aunque al ser peguntado sobre por qué no había vuelto, comentó: «Chataing y yo hicimos un recorrido por Cúcuta, sacamos esa realidad de los años de los caminantes que salía la gente desesperada de Venezuela y cuando Chataing dio a conocer esto en las redes que se convirtió en algo viral, recibí un mensaje que decía ‘trata de no venir a Venezuela, porque no eres bienvenido’, entonces guardé mi pasaporte y durante nueve años no fui».

Para finalizar, ofreció detalles como a lo largo de su carrera pasó por diferentes experiencias que lo llevaron a ser quién es hoy en la actualidad. «El ego pegó muy duro cuando Sonoclips porque de la noche a la mañana yo, un chamo de 22 o 23 años no podía salir a la calle. De paso era el programa juvenil, el MTV venezolano del momento y entrevistaba a todos los artistas grandes que pasaban en Venezuela. Un día mis panas del fútbol me llevaron a la cancha y nos llenamos todos de tierra y me dijeron que nunca se me olvidara de dónde vengo, eso fue muy bonito».

«Ya después el exilio le dio muy duro al ego y me regaló una caja de humildad. Porque en 2007, el año del cierre de Radio Caracas estaba en la cresta de la ola. Yo tenía un programa de televisión exitoso en toda Centroamérica. Era la imagen de History Channel para Latinoamérica y en noviembre del año 2007 desperté en un colchón en el piso, en una casa prestada en Miami y con todo eso que te estoy contando de pasado y yo dije que todo puede cambiar en un segundo», concluyó.