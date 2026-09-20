«Hay muchas personas que necesitan apoyo»: El video viral de Ana Karina Manco desde La Guaira

La actriz venezolana Ana Karina Manco viajó a La Guaira para brindar apoyo, alimentos y asistencia social a las familias damnificadas por los terremotos del 24 de junio de 2026.

A casi tres meses de la tragedia, Manco llegó al país y se trasladó a la «zona cero” en la entidad más afectada. Lo hizo con la finalidad de visibilizar que la emergencia continúa, además de llevar alivio directo a las comunidades que aún sufren.

«Viajamos a La Guaira para colaborar en estas jornadas junto a un equipo que se unió con un mismo propósito: ayudar y no dejar que lo ocurrido quede en el olvido», dijo la actriz en su cuenta en Instagram.

En un video publicado en esa red social, la actriz estuvo acompañada por el empresario Hermes García, con quien espera llevar a cabo su idea de ayudar a quienes lo necesiten.

“Han pasado casi tres meses del doble terremoto en Venezuela y todavía hay muchas personas que necesitan apoyo. Si quieres sumarte a las próximas jornadas, visita el perfil de Hermes García, para saber cómo colaborar. Todos estarán felices de contar contigo”, manifestó.

Igualmente, destacó el trabajo realizado en la zona cero. “Fue un día largo, sí, pero lo mejor fue la satisfacción de haber estado ahí, de acompañar y de aportar nuestro granito de arena. Que la ayuda siga y que el olvido no gane”, pidió.

También agradeció a quienes participaron en las jornadas de ayuda. “Gracias a quienes participaron ese día, junto a nosotros, por su tiempo, su entrega y su corazón. Comprar, cocinar, organizar y entregar Parece fácil cuando se cuenta, pero detrás hay muchas horas de trabajo”, afirmó.

Ana Karina Manco, compartió impactantes registros de los escombros y la devastación. Expresó que la reconstrucción será larga.

Además de atender a las familias que quedaron sin hogar, su equipo entregó insumos y soporte a los cuerpos de rescate que aún ejecutan labores en las localidades más vulnerables.

En este video se puede observar el recorrido de la actriz y el trabajo del equipo desplegado en las zonas afectadas por los sismos.

El clip cerró con un llamado: “No se olviden de La Guaira”.