VIDEO: Delcy Rodríguez entregó 339 viviendas rehabilitadas en Caracas, Aragua y La Guaira

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, entregó este jueves, 17 de septiembre, 339 viviendas «totalmente rehabilitadas» en Caracas, Aragua y La Guaira, en el marco del Plan «Venezuela Renace».

Con esta jornada, el plan acumula 1.815 viviendas reparadas y 6.603 personas beneficiadas, todas afectadas por los terremotos registrados el pasado 24 de junio.

«Me emociona mucho cada vez que tengo estas actividades de entrega de viviendas rehabilitadas, porque es la emoción de volver a casa», expresó Rodríguez desde el urbanismo Vida Nueva, en la parroquia Santa Teresa de Caracas, donde hizo entrega de 96 viviendas.

Rodríguez también otorgó créditos a 20 juntas de condominios, para la reparación de edificaciones afectadas por los terremotos.

«Cada financiamiento, cada intervención de Venezuela Renace, tiene detrás la historia de una familia, de una madre, de un padre, de los niños y abuelos, y eso es lo que más importa», aseveró.

La actividad central se desarrolló en el urbanismo «Nueva Vida – OPPE8», en el municipio Libertador de Caracas, donde Rodríguez supervisó los trabajos de recuperación integral ejecutados en la comunidad.

De manera simultánea, mediante pase televisivo, informó sobre entregas similares en la parroquia Cagua del municipio Sucre (Aragua) y en la parroquia Caraballeda del municipio Vargas (La Guaira).

El acto contó con la presencia de la alcaldesa del municipio Libertador, Carmen Meléndez; el jefe de Gobierno del Distrito Capital, Nahum Fernández; y la presidenta del Plan «Venezuela Renace», Jacqueline Faría, quienes destacaron el impacto de la iniciativa en la renovación del hábitat comunitario y «su articulación con el Poder Popular» organizado para la rehabilitación de fachadas, áreas comunes e infraestructura habitacional.

#EnVideo📹| Presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, resaltó que el Plan Venezuela Renace fue creado con el fin de recuperar las viviendas afectadas y que las familias puedan volver a sus hogares. Asimismo, indicó que hoy #17Sep se están entregando… pic.twitter.com/oHd1cTIZLk — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) September 17, 2026

OTRAS OBRAS REHABILITADAS

Entre las obras rehabilitadas también se incluyen 20 apartamentos del Edificio Águila, ubicado en la parroquia Catedral; 10 apartamentos en el edificio La Arboleda, en la parroquia San Bernardino; y 24 casas en el sector Cristo Rey, en la parroquia 23 de Enero.

Asimismo, se contemplan 10 viviendas en el barrio La Lucha, en La Guaira; 25 casas en el sector César Nieves y seis en el urbanismo Catamare.

En el estado Aragua, por su parte, se constató la atención de 56 apartamentos en las residencias Maracay, ubicadas en el municipio Girardot.