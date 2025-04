¿Gerard Piqué y Clara Chía terminaron? El video viral que desató los rumores y la respuesta del deportista

El exfutbolista Gerard Piqué está nuevamente en el ojo del huracán y esta vez por los rumores que han surgido sobre su supuesta ruptura amorosa con Clara Chía.

La información la dio a conocer Adriana Dorronsoro a través del programa ‘Vamos a ver’ y no tardó en hacerse viral. Durante su alocución aclaró que la separación ocurrió recientemente.

Adriana recordó que hace un mes, Piqué fue visto en una heladería de Miami en compañía de una mujer pelirroja. Sin embargo, no señaló que esta fuera la causa de la separación.

“Estoy indagando un poco los motivos por que me hablan de terceras personas, pero todavía no está muy claro”, añadió.

Sin embargo, el medio Vanitatis reseñó que la noticia sorprendió al propio Piqué quien aseguró estar «indignado», según afirmaron personas cercanas a su entorno.

En este sentido, aseguraron que el exfutbolista está «enamoradísimo y sienten que su relación está más que consolidada».

¿TODO EN MENTIRA?

En esta línea, Jordi Martin, el paparazzi que tomó la foto que confirmó la relación de ambos hace tres años, aseguró que no han terminado.

“Me desmienten categóricamente que la relación haya llegado a su fin. Como ya anticipé hace un mes, la pareja me asegura que no estaría pasando por un buen momento por los continuos viajes de Piqué a Miami, pero no hay ruptura”, señaló.

El propio Martin también se refirió hace algunos días sobre la misteriosa mujer en una heladería de Miami.

Según Telemundo se trataba de una nueva infidelidad de Piqué, pero el paparazzi rechazó el reporte.

“Seamos rigurosos con la información, Piqué llegó con su amigo, y él llegó con su novia. Con lo cual desmentimos la información que dio Telemundo”, aseguró.