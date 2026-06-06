FOTOS: Kim Kardashian causó sensación en el GP de Mónaco tras ir a apoyar a su novio Lewis Hamilton

La presencia de socialité Kim Kardashian en el paddock del Gran Premio (GP) de Mónaco causó sensación entre los asistentes al evento de la Fórmula 1 este 6 de junio. Esto durante la pole position (clasificación) de la carrera que se disputará el domingo. La también empresaria acudió a apoyar a su pareja, el piloto de Ferrari, Lewis Hamilton.

Se trató de su primera aparición pública en la F1 desde que comenzaron su relación. La estadounidense disfrutó la clasificación en el box de Ferrari y vivió el tercer lugar que consiguió el británico.

Hamilton saldrá en la segunda fila en la carrera de este domingo, justo delante de su compañero Charles Leclerc. Esto después de una sesión en la que Andrea Kimi Antonelli de Mercedes se quedó con la pole en las calles de Montecarlo con solo 0,043 segundos por delante de Max Verstappen (Red Bull).

En un circuito donde la clasificación suele marcar gran parte de la carrera, ese resultado mantuvo al piloto británico en una posición competitiva. Sin embargo, el control dentro de Ferrari quedó la sensación de que había margen para más.

Kardashian, de 45 años, llegó al circuito a bordo de un yate y atrajo a fotógrafos y cámaras desde que pisó el muelle de la Riviera francesa.

Estuvo acompañada por su hermana Khloe, con quien recorrió las zonas más exclusivas del circuito. La atención de los fanáticos de la F1 fuera de la pista se desplazaba hacia su presencia y su relación con el piloto de Ferrari. “Bienvenida al paddock. Kim Kardashian está aquí en Mónaco”, escribió la cuenta oficial de la F1.

La aparición de la reconocida empresaria se produjo pocos días después de que la pareja hiciera pública su relación a través de Instagram.

Kardashian publicó una serie de fotos y videos bajo el título “Últimamente”, entre ellos un video en el que aparece junto a Hamilton durante un paseo en bicicleta cerca de un río en Nueva York.

Los rumores sobre la relación comenzaron en febrero, cuando ambos fueron vistos juntos en un hotel de los Cotswolds, en Inglaterra. Después también fueron fotografiados en el Super Bowl, en Coachella y en Miami.

Según una publicación de The Sun, ambos compartieron alojamiento en el hotel Estelle Manor en los Cotswolds, Inglaterra, en enero de este año. Kardashian llegó al lugar en su avión privado. Mientras que Hamilton arribó en helicóptero. Durante el fin de semana, disfrutaron de servicios exclusivos y privacidad reforzada por un equipo de seguridad.

APARICIONES

La prensa internacional, entre ellos ELLE y The Sun, rastreó distintas apariciones conjuntas de Hamilton y Kardashian durante los últimos meses en ciudades como París y Londres.

El punto culminante se dio durante el Super Bowl 2026 en Las Vegas, cuando ambos fueron captados por las cámaras en las gradas. La imagen, publicada ampliamente por medios de Estados Unidos y Europa, fue interpretada como un indicio del acercamiento entre la figura de la Fórmula 1 y la empresaria.