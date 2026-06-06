EN FOTOS: Remodeló su casa para que quedara igual a la de Los Simpson y se volvió viral en las redes

Una fanática de Los Simpson en EEUU quiso convertir su hogar en un tributo a la serie animada de televisión. Para ello emprendió una serie de trabajos que fueron más de una simple remodelación doméstica.

Nikki Adams, habitante de Alabama, enfocó estas obras en la cocina y parte del salón, lo cual le llevó tres meses de trabajo y un fuerte impulso nostálgico.

Durante esos noventa días, Adams dedicó sus esfuerzos a replicar estos espacios, hasta lograr una semejanza notable con el entorno familiar de la serie animada.

Se dedicó a pintar paredes y electrodomésticos, renovó el suelo e incorporó cortinas de maíz y tiradores temáticos.

Para dejar constancia de su trabajo, documentó todos los avances en Instagram y superó los 200.000 seguidores. Así pudo reunir una comunidad internacional que siguió el proyecto día a día, según narró a PEOPLE.

En las imágenes se pueden ver la cocina con refrigerador y horno verdes brillantes. También hay un microondas verde, gabinetes morados, encimeras azules y piso a cuadros. Completan el panorama un tapete con donas rosadas frente al refrigerador.

Para replicar la cocina de Los Simpson, Nikki Adams se apoyó en un enfoque metódico: desglosó cada tarea, desde la selección de tonalidades para la pintura hasta la aplicación de materiales.

Igualmente, usó vinilo autoadhesivo en los electrodomésticos y recubrió las encimeras con resina epoxi. Este aprendizaje le aportó nuevas habilidades durante el proceso.

Hubo noches en las que el entusiasmo la llevó a trabajar hasta la madrugada, sumando minutos a un proyecto que consumió la mayoría de su tiempo libre.

Adams destacó que añadir detalles, como cuadros inspirados en la serie o el popular boletín de Lisa en el refrigerador, incrementó la autenticidad y el reto artesanal de la réplica.

El proyecto sobresale no solo por el resultado visual, sino por el significado afectivo asignado a cada pieza. Las cortinas de maíz se convirtieron en el detalle favorito de Adams y, junto a los tiradores temáticos y el decorado mural, refuerzan el homenaje a la serie.

Este fenómeno refleja una tendencia originada en la cultura popular, alentando a otros a transformar espacios cotidianos tomando referencias de películas y series emblemáticas.

Según PEOPLE, existen casos semejantes, como apartamentos que revivieron el universo de Titanic o El Mago de Oz.

Para Adams, la relación con Los Simpson es ante todo nostálgica. La réplica simboliza rutinas y recuerdos de su infancia, creando un vínculo emocional entre el presente y una época pasada.

APOYO EN REDES SOCIALES

La dimensión pública del proyecto creció al compartir el proceso en Instagram. El respaldo y las consultas diarias de seguidores —más de 200.000— ofrecieron motivación constante, relató Adams a PEOPLE.

Mencionó que recibe preguntas frecuentes sobre el avance y fue reconocida en persona por interesados en la remodelación.

El apoyo en redes no solo derivó en admiración. La comunidad digital le brindó consejos técnicos y respuestas a dudas que surgieron por la exposición del proceso, consolidando una red de ayuda en torno a la iniciativa.

La experiencia evidencia cómo los proyectos impulsados por la cultura pop pueden transformar hogares y fortalecer lazos sociales a través de las plataformas digitales.