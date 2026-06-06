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EN FOTOS: Remodeló su casa para que quedara igual a la de Los Simpson y se volvió viral en las redes

Caraota Digital
4 Min de Lectura
Fanática de Los Simpson
La fanática de Los Simpson transformó parte de su casa. Foto People.

Una fanática de Los Simpson en EEUU quiso convertir su hogar en un tributo a la serie animada de televisión. Para ello emprendió una serie de trabajos que fueron más de una simple remodelación doméstica.

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Nikki Adams, habitante de Alabama, enfocó estas obras en la cocina y parte del salón, lo cual le llevó tres meses de trabajo y un fuerte impulso nostálgico.

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Durante esos noventa días, Adams dedicó sus esfuerzos a replicar estos espacios, hasta lograr una semejanza notable con el entorno familiar de la serie animada.

Se dedicó a pintar paredes y electrodomésticos, renovó el suelo e incorporó cortinas de maíz y tiradores temáticos.

Para dejar constancia de su trabajo, documentó todos los avances en Instagram y superó los 200.000 seguidores. Así pudo reunir una comunidad internacional que siguió el proyecto día a día, según narró a PEOPLE.

En las imágenes se pueden ver la cocina con refrigerador y horno verdes brillantes. También hay un microondas verde, gabinetes morados, encimeras azules y piso a cuadros. Completan el panorama un tapete con donas rosadas frente al refrigerador.

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Para replicar la cocina de Los Simpson, Nikki Adams se apoyó en un enfoque metódico: desglosó cada tarea, desde la selección de tonalidades para la pintura hasta la aplicación de materiales.

Igualmente, usó vinilo autoadhesivo en los electrodomésticos y recubrió las encimeras con resina epoxi. Este aprendizaje le aportó nuevas habilidades durante el proceso.

Hubo noches en las que el entusiasmo la llevó a trabajar hasta la madrugada, sumando minutos a un proyecto que consumió la mayoría de su tiempo libre.

Adams destacó que añadir detalles, como cuadros inspirados en la serie o el popular boletín de Lisa en el refrigerador, incrementó la autenticidad y el reto artesanal de la réplica.

El proyecto sobresale no solo por el resultado visual, sino por el significado afectivo asignado a cada pieza. Las cortinas de maíz se convirtieron en el detalle favorito de Adams y, junto a los tiradores temáticos y el decorado mural, refuerzan el homenaje a la serie.

Este fenómeno refleja una tendencia originada en la cultura popular, alentando a otros a transformar espacios cotidianos tomando referencias de películas y series emblemáticas.

Según PEOPLE, existen casos semejantes, como apartamentos que revivieron el universo de Titanic o El Mago de Oz.

Para Adams, la relación con Los Simpson es ante todo nostálgica. La réplica simboliza rutinas y recuerdos de su infancia, creando un vínculo emocional entre el presente y una época pasada.

APOYO EN REDES SOCIALES

La dimensión pública del proyecto creció al compartir el proceso en Instagram. El respaldo y las consultas diarias de seguidores —más de 200.000— ofrecieron motivación constante, relató Adams a PEOPLE.

Mencionó que recibe preguntas frecuentes sobre el avance y fue reconocida en persona por interesados en la remodelación.

El apoyo en redes no solo derivó en admiración. La comunidad digital le brindó consejos técnicos y respuestas a dudas que surgieron por la exposición del proceso, consolidando una red de ayuda en torno a la iniciativa.

La experiencia evidencia cómo los proyectos impulsados por la cultura pop pueden transformar hogares y fortalecer lazos sociales a través de las plataformas digitales.

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