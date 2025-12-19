Filtraron la fortuna que dejó el actor Rob Reiner y cómo será distribuida la herencia

El mundo del Hollywood sigue de luto por el brutal asesinato del actor y director Rob Reiner y su esposa, Michele Singer. A pocos días del crimen, trascendieron detalles sobre el futuro de la herencia del artista.

Fuentes citadas por Daily Mail apuntan que Reiner tenía una fortuna que rondaba los 200 millones de dólares. El patrimonio se forjó gracias a su trabajo como actor, director, productor y guionista, además de decisiones inmobiliarias y litigios millonarios.

La pareja tuvo tres hijos en común, Jake (34), Nick (32) y Romy (28), mientras que Reiner era padre adoptivo de Tracy (61), de su primer matrimonio con Penny Marshall. En un principio, se presume que ellos serían los beneficiarios.

Sin embargo, las circunstancias del crimen afectan el reparto de la herencia. Puesto que Nick fue quien degolló en medio de la noche a sus padres, queda descartado, según el abogado Sean Weissbart.

El abogado expuso a la revista People que, producto de la llamada «ley del asesino», una persona que mate a alguien pierde su derecho a heredar de su víctima. Si Nick Reiner es condenado, quedará excluido por completo.

EL DESEO DE REINER

Una vez se descarta a Nick, parece que la herencia será distribuido entre los otros tres hijos. Sin embargo, hay otro factor a tomar en cuenta: «Reiner dejó claro durante años que una parte sustancial de su fortuna sería destinada a causas benéficas», según Daily Mail.

«No quería que sus hijos sintieran que no tenían que trabajar y encontrar su propio camino en la vida. Obviamente, no he visto su testamento, pero sé que gran parte de la herencia se destinará a causas en las que Rob y Michele creían», dijo un informante.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EL IMPACTANTE ATUENDO CON EL QUE FUE PRESENTADO ANTE LA JUSTICIA EL HIJO DE ROB REINER, LO ACUSAN DE SU BRUTAL ASESINATO

Igualmente, parece que Reiner dejó «mucho dinero para sus hijos» y recibirán una «cantidad considerable». Sin embargo, las fuentes confían en que la mayor parte de la herencia será donado para que la pareja «haga algo bueno con su legado».