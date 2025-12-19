El impactante atuendo con el que fue presentado ante la justicia el hijo de Rob Reiner, lo acusan de su brutal asesinato

Mientras que el mundo del entretenimiento sigue de luto por el brutal asesinato del actor y director Rob Reiner y su esposa, Michele, el hijo de la pareja y presunto homicida Nick Reiner fue presentado ante la justicia.

Medios especializados indicaron que Nick Reiner compareció brevemente ante la corte el 17 de diciembre. Durante esta audiencia de presentación, el sospechoso fue imputado de dos cargos de asesinato en primer grado por la muerte de sus padres.

Uno de los aspectos más llamativos de la audiencia fue la vestimenta de Nick Reiner. De acuerdo a dibujos judiciales, el sospechoso tenía grilles en sus manos y un chaleco azul no propio de las personas encarceladas.

El significado de esta curiosa vestimenta es un chaleco conocido como anti-suicidio, de color azul y sin mangas. Mientras tanto, Reiner dijo «Sí, su señoría», cuando le preguntaron si estaba de acuerdo en renunciar a su derecho a una acusación rápida.

EL CHALECO DE REINER

La empresa de prevención del suicidio PSP Corp detalló a la revista People que el chaleco que portaba Reiner está «diseñado específicamente para minimizar el riesgo de suicidio entre individuos de alto riesgo».

Esta clase de chalecos se usa especialmente con «personal militar, reclusos y aquellos que están bajo vigilancia de suicidio en instalaciones de salud mental». Tal como el que usó Reiner, las batas no tienen cuello ni mangas, mientras que se cierran con ganchos en la parte delantera.

La justicia ordenó que Reiner se mantenga detenido sin derecho a fianza. Enfrenta cargos que conllevan cadena perpetua sin libertad condicional o pena de muerte, dependiendo del jurado.

Cabe destacar que Reiner debía comparecer ante la justicia el martes, 16 de diciembre, pero la audiencia se canceló. Según su abogado Alan Jackson, el sospechoso no fue médicamente autorizado para comparecer ante el juez.