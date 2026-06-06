Filtraron detalles del «lugar elegido» por Taylor Swift y Travis Kelce para casarse: habrá más de mil invitados

La cantante estadounidense Taylor Swift y el jugador de fútbol americano Travis Kelce podrían estar a punto de casarse oficialmente, ya que se filtraron nuevos detalles, esta vez sobre el sitio «elegido» por la famosa pareja y hasta la fecha del matrimonio.

Según información difundida por TMZ, una fuente vinculada a los preparativos reveló que la intérprete de «Cruel Summer» y la estrella de los Kansas City Chiefs planean contraer matrimonio el próximo mes en la ciudad de Nueva York.

Aunque ninguno de los dos confirmó hasta ahora públicamente la información, la noticia ya alimenta las especulaciones que circulan desde hace meses en relación con dicha ciudad.

El lugar exacto donde se realizaría la ceremonia continúa siendo un misterio. Pero, entre las opciones mencionadas figura el emblemático Madison Square Garden, aunque el medio estadounidense indicó que todavía no existe certeza sobre si ese será finalmente el escenario elegido para el enlace matrimonial.

Además, se apuntó que para el matrimonio podrían ser invitadas más de 1.000 personas.

También, que de ser el Madison Square Garden, el lugar habría sido elegido porque no tiene ventanas desde las que se puedan tomar fotografías del interior, además de contar con estacionamiento subterráneo para que los invitados puedan ingresar y retirarse sin quedar expuestos al público.

Asimismo, se señaló que los organizadores del matrimonio estarían trabajando junto a la Policía de Nueva York para cortar las calles cercanas al recinto y reforzar las medidas de seguridad.

La misma fuente señaló que Swift habría contactado personalmente a algunos invitados para apartar la fecha. Esto, enviando información adicional a través de mensajes de texto.

¿POR QUÉ NUEVA YORK?

Lo cierto, es que la elección de Nueva York generó numerosas teorías sobre otros posibles espacios para la celebración. Entre ellos Central Park, Rockefeller Center, Radio City Music Hall y la Biblioteca Pública de Nueva York.

Durante meses se especuló que la boda podría celebrarse en Rhode Island, estado donde la cantante posee una lujosa residencia frente al mar.

Sin embargo, la información más reciente apunta a que la pareja habría elegido Nueva York para celebrar su boda porque es una ciudad estrechamente ligada a su relación. Específicamente, porque sirvió como escenario de numerosos momentos importantes para ellos.

Además, Swift mantiene una estrecha conexión con la Gran Manzana, donde ha pasado largas temporadas durante los últimos años.