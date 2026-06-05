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Falleció famoso actor de Buffy La Cazavampiros tras enfrentar complicada enfermedad, así lo anunció su familia

Luis Alfredo Ledezma
Luis Alfredo Ledezma
3 Min de Lectura
El actor británico alcanzó proyección internacional por su papel de Rupert Giles en "Buffy, la cazavampiros" / Archivo

El actor británico Anthony Head, recordado por sus papeles en televisión y cine internacional, falleció a los 72 años a causa de complicaciones derivadas de una neumonía, según confirmó su familia en un comunicado difundido este viernes, 5 de junio.  

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«Con gran tristeza anunciamos la muerte de nuestro extraordinario padre, Anthony Head. Murió en paz tras las complicaciones de una neumonía y rodeado de su familia», escribieron sus hijas, las también actrices Emily y Daisy Head, en una nota remitida a medios y agencias informativas en Estados Unidos. 

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También destacaron que Anthony «amaba mucho su trabajo» y «siempre se consideró increíblemente afortunado». 

Head alcanzó la fama mundial por su interpretación del bibliotecario Rupert Giles en la serie Buffy, La Cazavampiros, donde participó entre 1997 y 2003, consolidándose como uno de los personajes más recordados de la producción juvenil de culto.  

En años recientes, el actor volvió a la pantalla con la comedia deportiva Ted Lasso, interpretando a Rupert Mannion, expropietario del club ficticio Richmond F.C., papel que reforzó su presencia en la televisión contemporánea.  

También participó en series como Doctor Who y Merlin, además de aparecer en películas como La dama de hierro y Percy Jackson y el mar de los monstruos. 

El actor británico alcanzó proyección internacional por su papel de Rupert Giles en «Buffy, la cazavampiros» entre 1997 y 2003 / Cortesía 20th Century Fox

SU FAMA EN REINO UNIDO  

Nacido en Camden, en Londres, Head comenzó su trayectoria artística en el teatro, donde participó en montajes como Henry V y Lady Windermere’s Fan. 

Uno de sus papeles más recordados en esta etapa fue el del Dr. Frank-N-Furter en la producción del West End de The Rocky Horror Show en 1990, que le dio mayor proyección en la escena teatral británica. 

Pero su primer salto a la popularidad llegó antes, en los años 80 y como imagen de los anuncios televisivos de Nescafé, y entre 1987 y 1993 protagonizó la campaña de la «pareja Gold Blend» junto a Sharon Maughan. 

Asimismo, en 2018, se incorporó al elenco del drama de radio The Archers con el personaje Robin Fairbrother.  

Vale destacar, que Anthony Head perdió a su pareja de larga data, Sarah Fisher, en diciembre, cuando ella tenía 61 años. 

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