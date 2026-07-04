Filtran los escandalosos detalles de la detención del actor Franklin Virgüez en Miami y su presentación ante la corte

El reconocido actor venezolano Franklin Virgüez, de 72 años, fue arrestado en la ciudad de Doral, en Miami (EEUU), tras ser denunciado por presunta «exposición indecente» frente a un parque infantil y una piscina donde se encontraban varios niños.

El incidente ocurrió la tarde de este miércoles, 1 de julio, en el estacionamiento del Doral Park Country Club, lo que derivó en dos cargos en contra del actor, de acuerdo con reportes de Univisión y otros medios.

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Tras comparecer ante la corte este 2 de julio, el artista venezolano se declaró inocente y le fue fijada una fianza de 2.500 dólares.

Los hechos se desencadenaron cuando un testigo que se dirigía al gimnasio del complejo deportivo notó a un hombre dentro de un vehículo Chevrolet Trax gris supuestamente con los genitales expuestos.

Tras alertar al personal del club, el testigo regresó al estacionamiento y grabó la escena con su teléfono celular. Al percatarse de que estaba siendo filmado, el acusado abandonó el lugar antes de la llegada de las autoridades. Pero, la matrícula de su automóvil quedó registrada en la grabación.

MOMENTO DE SU ARRESTO

Posteriormente, a través del número de placa obtenido en un reconocimiento fotográfico, la policía identificó plenamente al propietario del vehículo como Franklin José Virgüez Dun. La detención se efectuó horas más tarde frente a la residencia del actor.

Según el informe policial difundido por medios como CBS Miami, al momento del arresto Virgüez presentaba manchas visibles en la parte delantera de su pantalón consistentes con semen. Tras leérsele sus derechos en español, el actor decidió acogerse a su derecho a guardar silencio.

Se precisó que Virgüez fue trasladado al Centro Correccional Turner Guilford Knight, donde quedó bajo custodia bajo el número de caso B26012991.

En su primera audiencia formal ante la corte, celebrada la mañana del jueves, el actor de larga trayectoria en la televisión latinoamericana rechazó los cargos presentados.

Luego, la jueza a cargo del caso determinó el monto de la fianza para su liberación formal, mientras continúa el proceso legal.

«EXPOSICIÓN INDECENTE»

Bajo la legislación del estado de Florida, la exposición indecente es catalogada como un delito penal que consiste en mostrar de manera pública, deliberada y lasciva los órganos genitales.

De acuerdo con las normativas locales, esta acción se penaliza cuando se realiza con el propósito de obtener satisfacción sexual. Bien sea con la intención de asustar, incomodar u ofender a terceras personas.

La carrera de Virgüez inició en Venevisión con producciones como La Zulianita, Rafaela y María del Mar. En 1982 se incorporó a RCTV, donde protagonizó telenovelas como Marisela, Rebeca, Selva María y Pobre negro.

El papel que definió su popularidad fue el de Eudomar Santos en Por estas calles (1992). Se trata de una producción de RCTV que se convirtió en un referente de la televisión venezolana.