Familiares de la comediante Gabriela Fleritt confirmaron su muerte durante los terremotos en La Guaira

Tras días de intensa búsqueda, la familia de la actriz y humorista Gabriela Fleritt confirmó su muerte a causa de los terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, sus allegados informaron que el cuerpo de la comediante fue hallado en La Guaira, donde el edificio en el que se encontraba colapsó. Todo, como consecuencia del doble terremoto.

«Con profundo dolor, informamos que, tras la confirmación de nuestros familiares y vecinos presentes en el lugar de los hechos, fueron hallados sin vida nuestros queridos Gabriela Fleritt, Andrea Laya y Mariano Ferrera», reza el comunicado.

Gabriela Fleritt se encontraba, junto a su hija y sus nietos, en las residencias Las Palmas en Macuto, en La Guaira. Justo cuando el edificio se derrumbó por los terremotos de 7,2 y 7,5, respectivamente.

Fleritt destacó como humorista en la televisión venezolana por su carisma en programas como Bienvenidos, Cheverísimo y ¡A que te ríes! Es por ello que ha dejado un vacío enorme en el panorama artístico nacional.

VÍCTIMAS DE LOS TERREMOTOS EN VENEZUELA

Este lunes el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que subió a 1.719 la cifra de fallecidos por los terremotos del 24 de junio.

Destacó que 5.034 personas resultaron heridas, y hay 15.866 damnificados. Además, apuntó que hay 22.619 afectados en los hospitales y puntos de triaje.

Rodríguez agregó que 855 edificios resultaron afectados, 189 sufrieron colapso total y 666 tuvieron colapso parcial o fueron intensamente afectados.