Falleció influencer y empresaria que denunció en redes sociales a expareja por presunto maltrato

La influencer motivacional, empresaria y activista de salud mental panameña Marie Claire González murió a sus 39 años, luego de causar revuelo tras denunciar violencia doméstica y el presunto maltrato por parte de su expareja.

De acuerdo con People y otros medios, aunque no hay confirmación oficial de la causa de su muerte, las autoridades estarían investigando el caso sobre la posibilidad de un presunto suicidio por depresión.

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El medio fue enfático en subrayar que el informe forense todavía no ha sido divulgado.

Asimismo, se recordó que la también escritora, conferencista y promotora del emprendimiento femenino, había transformado sus redes sociales en un espacio de conversación sobre salud mental.

El pasado 1 de julio publicó un mensaje dirigido a posibles víctimas de maltrato físico y psicológico, en el que las animaba a reconocer las señales del abuso, hablar y buscar ayuda.

Insistió en que quienes se sintieran identificadas no estaban «exagerando» ni «locas», como muchas veces se les hace creer.

Días antes, el 28 de junio, compartió una fotografía en la que mostraba moretones en el rostro, publicación que generó una ola de apoyo entre sus seguidores y con la que dejaba entrever lo que describió como una pesadilla personal.

Según reportes, horas antes de conocerse su fallecimiento el domingo, 12 de julio, circuló en sus redes un mensaje programado que, tras la noticia, cobró para muchos de sus seguidores un nuevo significado.

En el texto, González hablaba de heridas que no sanan y pedía perdón a sus hijos por no haber podido ser más fuerte. También dirigía palabras a su expareja, a quien responsabilizaba de haberle arrebatado las ganas de vivir y de confiar, y afirmaba encontrar consuelo en su fe.

¿QUÉ DECÍA LA CARTA?

A través de sus redes sociales, la creadora de contenido dejó una extensa carta donde manifestó un dolor que había alcanzado su límite, se disculpó con su familia y sus seguidores y señaló las veces que su expareja minimizó su sufrimiento.

«Hay golpes que no se ven, hay heridas que nunca sanan, hay corazones nobles que sobreviven a pesar de cuantas veces los rompan. No me llamen fuerte, no me admiren, no me llamen sobreviviente. Porque les fallé, les fallé a mis hijos por no poder haber sido más fuerte para ellos, perdónenme», inició en el mensaje.

Asimismo, González expuso cómo algunos procesos legales afectaron su vida, así como también la indiferencia y falta de empatía de su entorno.

«ILan espero que cada humillación, que cada desgaste legal, que cada grito en público que nos diste, que cada vez que calmé tus batallas, que tu falta de lealtad y de palabra, valgan la pena todo lo que has hecho. Espero que cada dólar te rinda, y que tu descendencia y la descendencia de tu descendencia viva con el karma de tus actos (…) Regatear mis derechos y los derechos de mis hijos es de gente miserable», añadió.

«No hay nada peor que la neutralidad, saber que alguien hace algo malo y quedarse callado, por ‘no involucrarte’», precisó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐞 𝐂𝐥𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐆𝐨𝐧𝐳𝐚𝐥𝐞𝐳 (@marieclaireinc)

DIVORCIO

Asimismo, contó el trauma que generó en ella su divorcio y verse en la obligación de rehacer su vida. Sin embargo, la persona que eligió para ello se convirtió en un agresor verbal y psicológico, según su denuncia.

«Estuve en una relación en donde creí que estaba rehaciendo mi vida tras un divorcio. Sufriendo en silencio una depresión que me carcomía en silencio, porque esas vivencias no las entienden todos. Y esta persona lo supo, se lo conté en intimidad, lo disminuyo, ignoró mi dolor, abuso de mi buen corazón, le quise, me maltrato con palabras, con malos gestos, me castigo con indiferencia», relató.

«¡Me rompiste! ¡apagaste! Me enseñaste a no volver a confiar. A que la gente está vacía, y que de dientes para afuera todos apoyan. Pero el maltrato lo ven y lo viven en silencio. Solo espero que te quede paz, que tu conciencia viva recordando que los sentimientos importan, que las personas son vulnerables y que la gente se rompe», indicó.

«Creo que lo que más te ofendió fue que te desenmascaré públicamente. Me quitaste las ganas de vivir, de confiar, y de creer en las buenas intenciones de los demás, le quitaste su mamá a mis hijos y espero que tu descendencia y la descendencia de tu familia cargue con eso, porque a diferencia de ustedes que creen en la brujería, yo sí creo en Dios, y Dios entiende mi dolor y sé que me recibe con amor», concluyó.