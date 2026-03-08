Fallece reconocido diseñador venezolano quien destacó por su trabajo dentro de la Organización Miss Venezuela

El mundo de la moda en Venezuela está de luto, luego de que este domingo se diera a conocer la inesperada muerte del talentoso diseñador Enger Luces, quien destacó muchos años por su trabajo dentro de la Organización Miss Venezuela, donde llegó a ser uno de los favoritos del otrora zar de la belleza, Osmel Sousa.

La noticia de su fallecimiento se difundió a través de las redes sociales, donde señalaron que el deceso se produjo como consecuencia de un infarto fulminante.

ENGER LUCES VISTIÓ A RECONOCIDOS ARTISTAS INTERNACIONALES

Además de su éxito vistiendo a reinas de belleza, Luces también realizó diseños para reconocidos artistas del Jet Set internacional, como el exintegrante de RBD, Christian Chávez y la también mexicana, Gloria Trevi.

Asimismo, tuvo una gran alianza con la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, haciendo desfiles que formaron parte de la gala benéfica de esta ONG, cuya labor tan loable y esperanzadora se ganó un lugar en el corazón del exitoso modista.

Sin duda que la muerte de Enger Luces deja un vacío en el mundo de la moda criolla que será difícil de superar, debido a su gran talento y carisma, reconocido por todas las personas con las que trabajo durante su exitosa carrera como diseñador.