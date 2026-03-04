«Mi corazón se hizo más grande»: El nuevo y emotivo mensaje de Daniela Alvarado tras perder a su bebé

La actriz Daniela Alvarado publicó un emotivo mensaje dedicado a su esposo, José Manuel Suárez, como parte del duelo que está viviendo tras la pérdida de su hija Cordelia.

«¡Ayer te pregunté! ¿El amor crece? ¿El amor se hace más grande? Me dijiste: ‘Si’ Siento que mi corazón se hizo más grande, que se llenó más de amor, que suspira por ambos y late más fuerte, abarcando más, abrazando más, tan inmenso como el mar», dijo en un mensaje en su cuenta de Instagram.

«Tú, Olivia, Cordelia y yo. Poco a poco, un día a la vez, una semana a la vez, tratamos, seguimos, desde el amor, sin soltarnos. Te amo José Manuel Suárez. Gracias a todos por tantas bendiciones», concluyó.

DANIELA ALVARADO PERDIÓ A SU BEBÉ

El actor José Manuel Suárez confirmó este domingo que su esposa perdió al bebé que estaban esperando.

«Después de veintidós semanas de gestación, es con profundo pesar que comunicamos que nuestra amada bebé ya no se encuentra con nosotros», inició el texto.

Suárez explicó que la neonata «luchó hasta el final», pero «llegó de manera prematura y su cuerpecito aún no estaba listo para sobrevivir fuera del útero».

Incluso hace varios días, Alvarado le dedicó unas palabras a su hija que se llamaba «Cordelia».

«Querida Cordelia. Mi niña, mi pequeñita, mi bebé. He escuchado tanto a Dios en estos días, que podría jurar que estabas en cada oración, en cada susurro, en cada latido y cada respiro. Incluso en cada contracción que no debía aparecer tan temprano en un embarazo», comenzó escribiendo Daniela Alvarado.

Asimismo, aseguró que se siente muy agradecida por haberla tenido dentro de ella. «De que nos hayas escogido como tus papás. Me siento tan bendecida de llamarme tu mamá aunque haya sido por tan corto tiempo», expresó.

«Fuiste tan buena conmigo que saliste de mí sin hacerme daño, con amor, con el mismo amor que fuiste concebida. Supe que eras perfecta, toda tú, manos, dedos, tu carita, simplemente perfecta. Ahora entiendo por qué no hay una palabra para describir la pérdida de un hijo. Y estoy de acuerdo, no existe ni debería existir nunca dicha descripción en ningún diccionario, en ningún idioma, este dolor solo le pertenece al silencio, al tuyo, al mío, al nuestro», manifestó.

Daniela Alvarado apuntó que su hija siempre formará parte de ella. «De mi cuerpo, de mi mente, de mi alma, porque Dios es tan grande que no importa los años que pasen, de mi piel siempre saldrás tú».

«Te amo hija, te amaré eternamente. Espérame siempre, que cuando esté viejita nos volveremos a encontrar, allá, al otro lado del río, donde todo es calma para ti ahora. Dile a tu abuelito que te cuide y abrace mucho», dijo.