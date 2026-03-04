Caraota Show

VIRAL: Stephany Abasali se defendió ante polémicas declaraciones de Miss Chile sobre su participación en el Miss Universo

La representante de Venezuela en el pasado Miss Universo, Stephany Abasali, respondió a la representante de Chile, Inna Moll, luego de que insinuara que no logró llegar tan lejos como la criolla por la falta de presupuesto.

«Los libros están ahí para todos… El esfuerzo y dedicación no dependen de los recursos sino de cómo te preparas para cualquier evento de la vida», indicó Abasali en un mensaje divulgado en sus redes sociales.

«El privilegio no garantiza el éxito si no hay disciplina. Y el tiempo… es solo una variante», añadió la venezolana.

¿QUÉ HABÍA DICHO LA CHILENA?

Durante una entrevista, Inna Moll aseguró que su resultado en el concurso se debió a que «Chile no tiene peso de banda».

«Yo siendo chilena no voy a ser por los missólogos la favorita desde el principio porque saben que Venezuela se lleva preparando dos años con los mejores diseñadores, con el mejor presupuesto, entonces cuando llegas allá te vas dando cuenta de cómo están las cosas por el peso de la banda», indicó.

«Hay mucha diferencia. De 30 maletas a cuatro maletas. Yo me tenía que hacer el pelo todos los días y ella tenía un postizo, casi que todos los días tenían una peluca diferente», añadió la chilena.

 

De igual forma, se refirió a la forma de preparase que tienen en Venezuela en comparación con la preparación y apoyo que ella tuvo.

«Tú te das cuenta en las preguntas finales si ves a alguien muy preparado o no, porque realmente tuvieron a un profesor. Yo estaba con un libro que me había hecho con inteligencia artificial, cuando estas niñas tenían profesores que aunque no se sabían las respuestas podían responder sin saber. Hay una estrategia por detrás de las preguntas y eso yo no lo tuve tanto como la venezolana», concluyó.

