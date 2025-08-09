EN VIDEO: La inesperada reacción de Jennifer López luego de que le prohibieron la entrada a una tienda de lujo en Turquía

La cantante y actriz estadounidense, Jennifer López, vivió una situación inesperada en Turquía, en medio de su gira internacional Up All Night Live 2025, luego de que un guardia de seguridad le prohibió la entrada a una tienda de lujo de la ciudad de Estambul.

El episodio ocurrió el pasado lunes 4 de agosto en Istinye Park, uno de los complejos más exclusivos de la ciudad turca, según informó el Daily Mail.

La artista de origen puertorriqueño, de 56 años de edad, llegó vestida con un conjunto rosado de shorts y camisa holgada, acompañado de sandalias doradas, e intentó entrar a la boutique Chanel. Pero para sorpresa de todos, el guardia no la reconoció y le explicó que la tienda estaba llena y no podía permitirle el acceso.

REACCIÓN INESPERADA

Lejos de molestarse, JLo respondió con un simple “Okay, no problem” y siguió su recorrido por el centro comercial. Pasó unas tres horas visitando otras boutiques como Celine y Beymen, donde realizó compras por miles de dólares.

Más tarde, la tienda Chanel intentó remediar la situación al enterarse de quién era la visitante en cuestión cuyo acceso había sido impedido, extendiéndole una invitación para que regresara. Sin embargo, la artista rechazó la oferta.

Este no ha sido el único traspié de la gira para Jennifer López. Días antes, en Varsovia, Polonia, y durante un concierto repleto de fans, su falda se soltó y cayó al piso en plena canción. Ella lo tomó con humor, bromeó sobre el escenario y siguió cantando como si nada.

“Estoy feliz de que reforzaran el vestuario. Y también feliz de que llevaba ropa interior. Normalmente no uso”, dijo entre risas, lejos de inquietarse, ante una multitud que celebraba su música. El video del momento se hizo viral y hubo de todo entre los mensajes en redes.