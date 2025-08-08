María Gabriela de Faría junto a Shakira: Las imágenes del encuentro que causaron sensación en redes

La actriz venezolana María Gabriela de Faría, reconocida por su trayectoria en producciones como Isa TKM y su reciente participación en la película Superman de DC Comics, fue una de las invitadas especiales al concierto que ofreció Shakira en Los Ángeles el martes.

La estrella colombiana, considerada una de las artistas latinas más influyentes en el mundo, compartió con la actriz tras el espectáculo, y ambas se fotografiaron en el backstage.

De Faría compartió su entusiasmo a través de sus historias de Instagram, donde publicó imágenes y videos de su experiencia.

“El martes fue increíble, mamá lo he logrado”, escribió la actriz, visiblemente emocionada.

“Yo después le eché todos mis cuenticos como si no estuviera ella cansada de darlo todo”, comentó María Gabriela de Faría en tono divertido.

“Y entonces seguí hablando de un montón de cosas, y la pobre mujer probablemente estaba agotada después de habernos dado el mejor concierto de todos”, añadió.

El concierto de Shakira estaba originalmente programado para el 20 de junio, pero lo reprogramaron debido a tensiones en la ciudad relacionadas con operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y protestas locales.

Finalmente, la presentación se realizó sin inconvenientes, ante una multitud que colmó el recinto angelino.