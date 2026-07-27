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EN VIDEO: El mensaje de Oscar D’León a un mes de los terremotos en Venezuela y el llamado a la comunidad internacional

Kharelys Mendez
Kharelys Mendez
2 Min de Lectura
Oscar D'León
@oscardleon

El cantante Oscar D’León envió un emotivo mensaje a los venezolanos tras cumplirse un mes de los terremotos del 24 de junio.

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«Ya ha pasado un mes desde aquel terrible momento que marcó a nuestra tierra, y el dolor sigue tan vivo como el primer día. Esta bandera arropa todo lo que soy y todo lo que siento. A un mes de la tragedia, mi pensamiento sigue con cada familia, con cada héroe que continúa trabajando en las calles y con cada hermano que hoy lucha por reconstruir su vida», expresó.

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LA PETICIÓN DE OSCAR D’LEÓN

Asimismo, Oscar D’León hizo un llamado a la comunidad internacional y a todos los que están fuera de Venezuela.

«No nos olvidemos. La emergencia no termina en unos días y la necesidad de apoyo es constante. Sigamos aportando y tendiendo la mano a quienes nos necesitan», comentó en sus redes.

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Oscar D’León destacó que su amor, sus oraciones y su compromiso con Venezuela no se detienen.

«Nos vamos a levantar, mi gente. Fuerza mi Venezuela», indicó.

El artista dedicó unas palabras al país durante su concierto en Medellín este fin de semana.

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